Bệnh viện TP.HCM chuẩn bị khu khám sức khỏe riêng, dự kiến làm cả cuối tuần 24/05/2026 06:00

Ngày 18-5 vừa qua, Sở Y tế TP.HCM đã họp với toàn bộ bệnh viện (BV) công lập và ngoài công lập trên địa bàn nhằm thống nhất giải pháp tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Bảo đảm thuận tiện cho người dân đến khám

PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc BV Thống Nhất (TP.HCM), cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch bố trí khu tiếp nhận và khám sức khỏe riêng cho người dân. Trong đó, tận dụng khu khám bệnh hiện hữu để tổ chức thêm khu khám sức khỏe định kỳ với luồng tiếp nhận, khu vực chờ và phòng khám riêng biệt.

“Điều quan trọng là phải xây dựng kế hoạch hợp lý để tránh chồng lấn giữa người đi khám bệnh và người đi khám sức khỏe. Nếu người dân đến khám sức khỏe mà phải chờ đợi quá lâu sẽ rất bất cập” – BS Thanh chia sẻ.

Bác sĩ BV Thống Nhất thăm khám cho người dân tại trạm y tế phường Bảy Hiền. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BV cũng tính toán phương án sắp xếp lịch khám linh hoạt. Với người lao động, cán bộ, nhân viên đã được khám sức khỏe tại cơ quan thì sẽ có phương án điều phối phù hợp, ai chưa được khám có thể bố trí vào cuối tuần để không ảnh hưởng công việc.

Với người dân, BV sẽ xây dựng khung thời gian cụ thể nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông và chờ đợi kéo dài. Ngoài các ngày trong tuần, BV dự kiến khám luôn cả thứ Bảy, Chủ nhật.

Bác sĩ BV Thống Nhất siêu âm cho người dân tại trạm y tế phường Bảy Hiền. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Về công tác chuẩn bị nhân lực, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, BS Thanh nhấn mạnh BV Thống Nhất là BV đa khoa, đầy đủ hệ thống xét nghiệm, trang thiết bị và đội ngũ nhân lực đạt chuẩn chuyên môn. Vấn đề chủ yếu là bố trí sao cho phù hợp để đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe của đông đảo người dân.

Liên quan việc đồng bộ dữ liệu khám sức khỏe lên sổ sức khỏe điện tử, BS Thanh cho rằng cần có sự phối hợp thống nhất giữa Sở Y tế và Bộ Y tế về biểu mẫu, hệ thống quản lý dữ liệu để bảo đảm đồng bộ trên toàn quốc.

“Chúng tôi sẵn sàng phương án điều phối BS chuyên khoa tham gia khám sức khỏe tại các trạm y tế địa phương. BV Thống Nhất sẵn sàng cùng ngành y tế TP trong triển khai chăm sóc sức khỏe cho người dân” - BS Thanh nhấn mạnh.

Người dân khám mắt miễn phí tại điểm khám Sân vận động phường Bình Phú. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Lập 15 đội khám sàng lọc

BS CKII Ngô Thị Cẩm Hoa, Phó Giám đốc BV Nhân dân 115 (TP.HCM), cho biết BV đã xây dựng kế hoạch, xác định khám sàng lọc sức khỏe cho người dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Cụ thể, BV bố trí toàn bộ khu vực lầu 4 - khoa Khám bệnh tại mặt tiền đường Thành Thái và Dương Quang Trung thành 6 phòng khám sàng lọc sức khỏe cho người dân với quy trình khám một chiều khép kín từ khâu đón tiếp, khám chuyên khoa, lấy mẫu xét nghiệm, chụp X-quang đến khâu trả kết quả và tư vấn sức khỏe.

"Bố trí tách biệt một khu khám riêng giúp mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dân" - BS Hoa nói.

Bác sĩ BV Nhân dân 115 khám sức khỏe miễn phí cho người dân phường Bình Phú. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo chỉ đạo của Sở Y tế, BV Nhân dân 115 đã thành lập 15 đội khám sàng lọc sức khỏe, sẵn sàng tham gia khám bệnh tại BV, trạm y tế, cơ quan đơn vị và cộng đồng.

"Bên cạnh khám sàng lọc cho người dân, việc đồng bộ dữ liệu lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử rất quan trọng. BV sẽ phối hợp chặt chẽ với trạm y tế và địa phương để tổ chức tốt nhất cho người dân khám sàng lọc sức khỏe, trong đó đặc biệt quan tâm đến người bệnh cao tuổi, đi lại khó khăn" - BS Hoa chia sẻ.

Huy động toàn bộ hệ thống y tế tham gia

Sở Y tế TP.HCM nhận định trước áp lực dân số lớn và yêu cầu triển khai đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, ngành y tế TP phố xác định phải huy động toàn bộ hệ thống y tế tham gia khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026.

Lực lượng tham gia gồm BV công lập, ngoài công lập, phòng khám đa khoa, trung tâm y tế khu vực, trạm y tế phường, xã, đặc khu và các lực lượng y tế cộng đồng nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe thuận lợi, đồng bộ, rộng khắp.

Người dân khám sức khỏe miễn phí tại trạm y tế ở TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ngành y tế TP.HCM xác định 4 nhóm hoạt động trọng tâm để triển khai khám sức khỏe định kỳ toàn dân.

Thứ nhất, tổ chức lại khoa khám bệnh tại các BV đa khoa nhằm tạo thuận lợi cho người dân khám sức khỏe. Các BV sẽ rà soát quy trình tiếp nhận, bố trí khu khám và sàng lọc riêng, chuẩn hóa phân luồng, tư vấn và trả kết quả. Quy trình khám sức khỏe sẽ từng bước tách biệt với khám chữa bệnh thông thường để phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính và các yếu tố nguy cơ.

Thứ hai, điều phối BS chuyên khoa tham gia khám sức khỏe tại y tế cơ sở. Các BV chuyên khoa sẽ hỗ trợ nhân lực, chuyên môn cho trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm khám lưu động; đồng thời tăng cường tầm soát các bệnh lý chuyên khoa như tim mạch, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa, nhi khoa, ung bướu, phục hồi chức năng…

Thứ ba, đa dạng hóa mô hình tiếp cận cộng đồng thông qua khám tại trung tâm y tế, trạm y tế, điểm khám cộng đồng, nhà máy, trường học; đồng thời lồng ghép với chương trình chăm sóc người cao tuổi, quản lý bệnh mạn tính và theo dõi nhóm nguy cơ.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng nền tảng dữ liệu dùng chung và đồng bộ kết quả khám với Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID để người dân thuận tiện theo dõi, tra cứu thông tin sức khỏe.

Theo Sở Y tế, TP không chỉ hướng đến mục tiêu hoàn thành số lượt khám sức khỏe mà còn từng bước hình thành hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân dựa trên dữ liệu số, lấy y tế cơ sở làm nền tảng, phát huy sự phối hợp đồng bộ giữa BV đa khoa, BV chuyên khoa và chính quyền địa phương trong chăm sóc sức khỏe người dân.