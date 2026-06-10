Bệnh viện Mặt trời được lựa chọn tổ chức Hội thảo quốc gia về Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao 10/06/2026 16:00

Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến là lãnh đạo Bộ Y tế, Hội đồng Y khoa Quốc gia, các bệnh viện, trường đại học y dược, chuyên gia quản lý chất lượng và đại diện các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước.

Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Bộ Tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao do Bộ Y tế xây dựng trên cơ sở kế thừa Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện hiện hành, đồng thời tham khảo các chuẩn mực quốc tế như JCI (Joint Commission International) và ACHSI (Australian Council on Healthcare Standards International). Bộ tiêu chuẩn mới được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy các cơ sở y tế nâng cao năng lực quản trị, cải tiến chất lượng và bảo đảm an toàn người bệnh theo hướng hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Tập đoàn Sun Group cùng Ban Giám đốc Bệnh viện Mặt Trời đón tiếp Lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh tại hội thảo.

Việc Bệnh viện Mặt Trời được lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo chuyên môn quy mô quốc gia không chỉ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi học thuật và quản lý chất lượng, mà còn khẳng định vị thế của bệnh viện trong hành trình đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam hướng tới các chuẩn mực chất lượng cao hơn, lấy người bệnh làm trung tâm và phát triển bền vững.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Bệnh viện Mặt Trời là bệnh viện đa khoa chất lượng cao do Sun Group đầu tư và vận hành theo mô hình “bệnh viện nghỉ dưỡng” (Boutique Hospital). Quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng hệ thống công nghệ hiện đại, bệnh viện phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện từ dự phòng, tầm soát, điều trị đến quản lý sức khỏe cá nhân hóa, hướng tới nâng cao chất lượng điều trị và trải nghiệm khách hàng theo các chuẩn mực quốc tế.

Các chuyên gia cùng thảo luận để hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn chất lượng.

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng nâng cao chất lượng và trải nghiệm người bệnh, Bệnh viện Mặt Trời xác định chất lượng là nền tảng cốt lõi trong mọi hoạt động vận hành. Việc đồng hành cùng Bộ Y tế trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Bộ Tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao là cơ hội để bệnh viện cập nhật các thông lệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ vì lợi ích của người bệnh và cộng đồng.

Bệnh viện Mặt Trời khẳng định cam kết theo đuổi các chuẩn mực chất lượng cao.

Thông qua hội thảo lần này, Bệnh viện Mặt Trời khẳng định cam kết theo đuổi các chuẩn mực chất lượng cao trong khám chữa bệnh, đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam trên hành trình nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn người bệnh và hội nhập quốc tế.