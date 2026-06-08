Nữ sinh bị container cán nguy kịch, tỉnh dậy liền hỏi: 'Em trai con có sao không?' 08/06/2026 17:01

(PLO)- Bị đa chấn thương nặng, mất máu nguy kịch sau tai nạn với xe container, nữ sinh 17 tuổi được cứu sống nhờ báo động đỏ liên viện. Điều khiến các bác sĩ xúc động là câu hỏi đầu tiên của em sau khi tỉnh lại.

Ngày 8-6, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết các bác sĩ đã kích hoạt báo động đỏ liên viện, cứu sống nữ sinh 17 tuổi bị đa chấn thương nguy kịch sau tai nạn với xe container.

Điều khiến nhiều người xúc động là khi vừa tỉnh lại sau cấp cứu, bệnh nhân hỏi ngay: “Em trai con có sao không?”.

Bệnh nhân là LTKH (17 tuổi, ngụ TP.HCM). Trước đó, H được mẹ chở bằng xe máy, em trai 5 tuổi ngồi giữa. Trong lúc lưu thông, xe máy va chạm với một xe container chạy cùng chiều từ phía sau khiến cả ba mẹ con ngã xuống đường. H bị bánh xe cán qua vùng đùi phải và được chuyển khẩn cấp đến bệnh viện.

Ba bệnh viện lớn kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện cứu nữ sinh bị container cán nguy kịch. Ảnh: BVCC

Khi nhập viện, nữ sinh trong tình trạng sốc mất máu nặng, da niêm nhợt, không đo được mạch và huyết áp. Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị gãy xương đùi phải, gãy khung chậu, tổn thương cột sống thắt lưng, chấn thương ngực, bụng và dập nát phức tạp vùng tầng sinh môn.

Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố phối hợp Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, hồi sức tích cực, truyền máu khẩn cấp và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật.

Trong quá trình mổ, ê-kíp phát hiện bệnh nhân bị đứt tĩnh mạch thận trái gây chảy máu nghiêm trọng trong khoang sau phúc mạc. Để cứu tính mạng người bệnh, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ thận trái để cầm máu. Bệnh nhân đồng thời được xử trí tổn thương khung chậu, dẫn lưu màng phổi, mở hậu môn tạm và xử lý nhiều vết thương dập nát phức tạp.

Do mất máu quá nhiều, bệnh nhân được truyền hơn 5,2 lít hồng cầu lắng, 2,4 lít huyết tương tươi đông lạnh, 16 đơn vị tiểu cầu đậm đặc và 12 túi kết tủa lạnh.

Sau 24 giờ hồi sức, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, huyết áp và mạch trở về giới hạn an toàn, không cần truyền máu thêm.

Theo các bác sĩ, đây là một trong những trường hợp đa chấn thương rất nặng, sốc mất máu nguy kịch được cứu sống nhờ cấp cứu kịp thời và sự phối hợp khẩn trương của nhiều chuyên khoa trong hệ thống báo động đỏ liên viện.

Trong vụ tai nạn, em trai 5 tuổi của bệnh nhân bị xe cán qua bàn chân trái và hiện vẫn đang được điều trị, chăm sóc vết thương.