Bé trai mang khối u như mai rùa lần đầu đứng thẳng sau 6 lần phẫu thuật 19/06/2026 16:04

(PLO)- Bé trai 7 tuổi mang khối nơ vi hắc tố bẩm sinh như mai rùa trên lưng, chiếm 1/3 cơ thể, đã tự đứng thẳng sau 6 lần phẫu thuật loại bỏ tổn thương.

Bệnh nhi NVT (7 tuổi, Hà Nội) có khối nơ vi hắc tố xuất hiện từ khi mới sinh. Theo thời gian, tổn thương dày lên, cứng, gồ cao và bao phủ vùng lưng, ngực, bụng. Phần nơ vi quá phát ở vùng lưng tạo thành khối gồ, khiến hình dáng phía sau của bệnh nhi giống như đang mang mai rùa và không thể đứng thẳng.

TS.BS Dương Mạnh Chiến, phụ trách Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết đây là ca lâm sàng hiếm gặp. Thông thường, nơ vi hắc tố là bệnh lý bẩm sinh lành tính. Tuy nhiên, với những khối nơ vi có kích thước lớn, bề mặt dày, gồ cao, hoặc xuất hiện tình trạng loét, ngứa, nguy cơ ác tính hóa thành ung thư hắc tố da gia tăng.

Khối nơ vi không tăng kích thước đột biến mà lớn lên tương ứng theo sự phát triển của cơ thể bệnh nhi, hiện chiếm tới hơn 1/3 diện tích cơ thể.

"Việc cắt bỏ toàn bộ tổn thương trong một lần phẫu thuật là không thể, do trẻ không có đủ lượng da lành để che phủ sau khi cắt. Nếu lấy da ở vị trí khác ghép vào sẽ tạo sẹo lớn, ảnh hưởng đến thẩm mỹ của bệnh nhi", bác sĩ Chiến cho hay.

Khối nơ vi lớn lên tương ứng theo sự phát triển của cơ thể trẻ, chiếm tới hơn 1/3 diện tích cơ thể. Ảnh: BVCC

Để giải quyết tình trạng này, các bác sĩ lựa chọn chiến lược phẫu thuật cuốn chiếu theo từng giai đoạn. Mỗi lần phẫu thuật, ê-kíp tiến hành cắt bỏ tối đa phần nơ vi trong giới hạn cho phép, sau đó tận dụng độ đàn hồi tự nhiên của vùng da lành xung quanh để vạt kéo che phủ tổn khuyết. Khi vạt da cũ giãn ra, bệnh nhi tiếp tục được phẫu thuật ở giai đoạn tiếp theo.

Theo phác đồ, sau mỗi lần mổ, vùng da được kéo căng sẽ mềm và giãn dần ra sau khoảng 10-14 ngày. Vết thương liền sau khoảng 20 ngày. Bệnh nhi được xuất viện, theo dõi định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm trước khi bước vào đợt phẫu thuật kế tiếp.

Sau 6 lần phẫu thuật, khối nơ vi giảm 50% diện tích và độ dày so với ban đầu. Bệnh nhi hiện đã có thể đứng thẳng lưng.

"Chúng tôi đã loại bỏ một phần khối tổn thương, nhưng dự kiến bệnh nhi sẽ phải trải qua thêm khoảng 4-5 lần phẫu thuật nữa để xử lý hết khối nơ vi", bác sĩ Chiến nói.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ nhấn mạnh việc lên kế hoạch điều trị sớm nơ vi hắc tố khổng lồ bẩm sinh có ý nghĩa quan trọng. Việc loại bỏ tổn thương từ sớm giúp triệt tiêu nguy cơ ung thư hắc tố, cải thiện chức năng vận động, thẩm mỹ và giải tỏa tâm lý cho trẻ.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện trẻ có nơ vi hắc tố kích thước lớn từ khi sinh, đặc biệt là các tổn thương tiến triển dày lên, gồ cao, loét, ngứa hoặc đổi màu, gia đình cần đưa trẻ đến các cơ sở chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ để thăm khám và lên kế hoạch điều trị kịp thời.