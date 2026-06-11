3 nguyên tắc giúp hạn chế rạn da khi mang thai 11/06/2026 15:02

(PLO)- Rạn da hoàn toàn có thể được hạn chế nếu mẹ bầu chủ động chăm sóc da và kiểm soát cân nặng từ sớm.

Rạn da là một trong những thay đổi thường gặp nhất trong thai kỳ, đặc biệt ở 3 tháng cuối. Dù không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé, những vết rạn có thể tác động đến thẩm mỹ và khiến nhiều phụ nữ mất tự tin sau sinh.

Rạn da là những tổn thương ở lớp trung bì của da khi da bị kéo căng quá mức trong thời gian ngắn. Tình trạng này gặp ở khoảng 50-90% phụ nữ mang thai.

Các vết rạn thường xuất hiện ở vùng bụng, ngực, đùi và mông. Ban đầu có màu hồng hoặc tím, sau đó nhạt dần thành những vệt trắng sau sinh và thường không tự biến mất hoàn toàn.

Nguy cơ rạn da cao hơn ở những phụ nữ tăng cân quá nhanh trong thai kỳ, da khô, kém đàn hồi, có tiền sử gia đình bị rạn da, mang đa thai hoặc thai nhi có cân nặng lớn.

Rạn da là một trong những thay đổi thường gặp nhất trong thai kỳ, đặc biệt ở 3 tháng cuối. (Ảnh minh hoạ)

Khi thai nhi phát triển, vùng bụng và nhiều khu vực khác trên cơ thể phải giãn nở nhanh chóng. Nếu tốc độ căng giãn vượt quá khả năng đàn hồi của da, các sợi collagen và elastin sẽ bị đứt gãy, tạo thành các vết rạn.

Ngoài yếu tố cơ học, sự thay đổi hormone trong thai kỳ cũng làm giảm độ đàn hồi của da, khiến da dễ tổn thương hơn.

Dưới đây là 3 nguyên tắc giúp hạn chế rạn da:

- Kiểm soát cân nặng hợp lý

Theo các chuyên gia, tăng cân quá nhanh là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây rạn da.

Mẹ bầu nên theo dõi cân nặng trong suốt thai kỳ, duy trì mức tăng cân phù hợp với chỉ số BMI trước mang thai. Việc tăng cân đều đặn quan trọng hơn việc tăng quá nhiều trong thời gian ngắn.

- Dinh dưỡng đầy đủ

Một làn da khỏe mạnh cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để duy trì độ đàn hồi.

Mẹ bầu nên tăng cường: Protein từ thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu để hỗ trợ tổng hợp collagen; vitamin C từ cam, ổi, ớt chuông giúp tái tạo mô liên kết; vitamin E từ các loại hạt và dầu thực vật; kẽm từ thịt bò, hải sản và hạt bí; Omega-3 từ cá hồi, cá thu hoặc hạt chia giúp duy trì độ ẩm và tính đàn hồi của da.

Bên cạnh đó, cần bổ sung đầy đủ vitamin D, canxi và axit folic theo hướng dẫn của bác sĩ.

- Dưỡng ẩm da từ sớm

Nhiều mẹ bầu chỉ bắt đầu bôi kem khi các vết rạn đã xuất hiện. Tuy nhiên, việc chăm sóc da nên được thực hiện ngay từ những tháng đầu thai kỳ.

Các sản phẩm dưỡng ẩm chứa rau má (Centella asiatica), hyaluronic acid, vitamin E, dầu hạnh nhân, dầu hướng dương, shea butter hoặc cocoa butter có thể giúp tăng độ mềm mại và khả năng đàn hồi của da.

Mẹ bầu nên thoa dưỡng ẩm hai lần mỗi ngày, đặc biệt sau khi tắm khi da còn ẩm. Việc massage nhẹ nhàng vùng bụng, ngực, đùi và mông cũng giúp tăng hiệu quả chăm sóc da.

Cạnh đó, mẹ bầu nên lưu ý uống từ 2-2,5 lít nước mỗi ngày; lựa chọn quần áo rộng rãi, thoáng mát; sử dụng áo ngực có khả năng nâng đỡ tốt; duy trì các hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ hoặc yoga; ngủ đủ giấc và giữ tinh thần thoải mái.

Ngoài ra, căng thẳng kéo dài cũng có thể ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe làn da và làm tăng nguy cơ xuất hiện các vấn đề da liễu trong thai kỳ.

TS.BS HOÀNG THỊ HOẠT

Khoa Da liễu và Bỏng - Bệnh viện Bạch Mai