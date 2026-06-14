TP.HCM tăng tốc vận động người dân khám sức khỏe định kỳ miễn phí 14/06/2026 06:30

Anh NVQ (47 tuổi, ngụ xã Bắc Tân Uyên) là công nhân cao su, thu nhập không cao nên rất ít khi chủ động đi khám sức khỏe tổng quát vì chi phí khá tốn kém. Khi biết TP triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân, anh Q rất mừng vì đây là cơ hội để được kiểm tra sức khỏe định kỳ mà không phải lo chuyện tiền bạc.

Mong được quản lý sức khỏe lâu dài

“Tôi mong chương trình được tổ chức ngoài giờ hành chính hoặc cuối tuần để công nhân dễ tham gia. Sau khi khám, tôi mong được nhận kết quả đầy đủ, được bác sĩ tư vấn kỹ và có hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi sức khỏe lâu dài” – Anh Q nói.

TP.HCM khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Còn bà NTV (69 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền) cho biết điều kiện kinh tế còn khó khăn, lại phải thường xuyên ở nhà trông cháu nên việc đi khám sức khỏe không phải lúc nào cũng thuận tiện. Vì vậy, bà rất phấn khởi khi địa phương tổ chức khám sức khỏe miễn phí và có kế hoạch khám lưu động cho người già, người đi lại khó khăn.

“Tôi mong việc khám không chỉ làm một lần mà được thực hiện bài bản, chất lượng, lâu dài nhằm giúp người dân phát hiện sớm bệnh tật để điều trị kịp thời. Tôi kỳ vọng sau mỗi lần khám, thông tin sức khỏe sẽ được lưu trữ trên hồ sơ điện tử để bác sĩ theo dõi, quản lý sức khỏe của chúng tôi liên tục và lâu dài” – bà V chia sẻ.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 7-6, toàn TP đã thực hiện 162.371 lượt khám sức khỏe cho người dân. Trong đó, khám sức khỏe định kỳ đạt 105.531 lượt, khám sàng lọc đạt 56.846 lượt. Cụ thể, ngành y tế đã hoàn thành 49.361 lượt khám cho người cao tuổi, 39.008 lượt khám cho trẻ em dưới 6 tuổi, 12.633 lượt khám cho người từ 18 tuổi trở lên và 4.499 lượt khám cho trẻ em từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Tính đến ngày 7-6, TP.HCM đã thực hiện 162.371 lượt khám sức khỏe cho người dân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Khám ngoài giờ để người dân dễ tham gia

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM về tình hình triển khai Đề án tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân TP vào ngày 9-6, đại diện UBND xã Bắc Tân Uyên cho biết địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động song kết quả vẫn còn thấp. Theo rà soát, đến ngày 9-6 mới có khoảng 1.400 người tham gia khám, đạt gần 9%.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là phần lớn người dân trên địa bàn là lao động nông nghiệp, công nhân nhà máy và công nhân cao su, phải làm việc theo giờ hành chính nên khó tham gia khám. Ngoài ra, nhiều người cho biết đã khám sức khỏe tại nơi làm việc, không có nhu cầu khám lại. Một số người già bận trông cháu, một bộ phận người dân cũng chưa thực sự quan tâm đến chương trình.

Để nâng tỉ lệ người dân khám sức khỏe, xã Bắc Tân Uyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời phân công lãnh đạo địa phương phụ trách từng ấp để theo dõi, đôn đốc tiến độ. Cùng với đó, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tổ chức khám ngoài giờ hành chính và Chủ nhật; nghiên cứu triển khai các đợt khám lưu động tại một số ấp cho người cao tuổi và người đi lại khó khăn.

Buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM về tình hình triển khai Đề án tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân TP vào ngày 9-6. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Còn đại diện UBND xã Đất Đỏ cho biết hiện tỉ lệ người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ vẫn thấp so với mục tiêu đề ra. Thời gian tới xã sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp, tăng cường tuyên truyền, vận động.

Một vấn đề nữa là người dân mong nhận được kết quả khám ngay sau khi thực hiện các bước khám lâm sàng và xét nghiệm. Tuy nhiên, hiện nay sau khi hoàn tất quy trình khám, người dân chưa thể nhận kết quả ngay nên nhiều người băn khoăn, không biết tình trạng sức khỏe của mình ra sao. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tâm lý và sự hào hứng tham gia chương trình.

Cạnh đó, việc đồng bộ dữ liệu trên hệ thống quản lý sức khỏe điện tử vẫn chưa hoàn thiện. Một số hồ sơ sức khỏe điện tử chưa được cập nhật đầy đủ, người dân chưa thể tra cứu thông tin sức khỏe cá nhân cũng như chưa được tư vấn đầy đủ về kết quả khám của mình.

Người dân TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Hướng đến quản lý sức khỏe suốt đời

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết Đề án khám sức khỏe và khám sàng lọc cho người dân là bước khởi đầu để TP từng bước xây dựng hệ thống chăm sóc và quản lý sức khỏe toàn diện.

“Chương trình không chỉ dừng lại ở khám sàng lọc hay hoàn thành phiếu khám, mà hướng đến mục tiêu lâu dài là quản lý sức khỏe suốt đời cho người dân. Qua đó, giúp phát hiện sớm bệnh tật, theo dõi sức khỏe liên tục và nâng cao hiệu quả phòng bệnh” – BS Dũng nhấn mạnh.

Sở Y tế xác định UBND các phường, xã, đặc khu giữ vai trò quyết định tiến độ và độ bao phủ của chương trình. Các địa phương cần phân công lãnh đạo phụ trách, thường xuyên rà soát danh sách đối tượng, theo dõi tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Trong khi đó, trạm y tế là đầu mối chuyên môn, phối hợp với bệnh viện và các cơ sở y tế tổ chức điểm khám phù hợp, kể cả khám tại nhà đối với các trường hợp đặc biệt.

Hiện TP.HCM có hơn 320 cơ sở y tế đủ điều kiện tham gia chương trình, gồm bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa công lập, tư nhân và một số cơ sở y tế ngành.

Một trong những yêu c ầu trọng tâm là rà soát đầy đủ danh sách người dân theo nhóm tuổi, đối tượng và tình trạng cư trú nhằm tránh bỏ sót hoặc khám trùng lặp. TP cũng huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động người dân.

Theo Sở Y tế, chuyển đổi số là yếu tố then chốt quyết định thành công của chương trình. Mỗi người dân sẽ được quản lý bằng mã định danh cá nhân, dữ liệu khám sức khỏe phải được cập nhật lên hệ thống trong vòng 24 giờ. Đây là cơ sở hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ công tác quản lý, theo dõi và thanh quyết toán. Mọi trường hợp khám sức khỏe chỉ được xem là hoàn thành khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ trên nền tảng số.

Trước những khó khăn trong việc lập danh sách người dân do quy mô dân số lớn và biến động dân cư thường xuyên, Sở Y tế đã phối hợp với lực lượng công an khai thác dữ liệu dân cư để chuẩn hóa thông tin. Đồng thời, ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính tháo gỡ các vướng mắc về kinh phí.