TP.HCM hỗ trợ nâng cao năng lực các trung tâm y tế khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu 05/06/2026 17:12

(PLO)- TP.HCM triển khai 3 mô hình hỗ trợ y tế khu vực tại Bà Rịa – Vũng Tàu, nhằm nâng cao năng lực tuyến cơ sở, giảm tải bệnh viện và nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Ngày 5-6, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã tổ chức lễ ký kết chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các trung tâm y tế khu vực trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), tiếp nối các hoạt động hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo và Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm.

Theo Sở Y tế TP.HCM, nhằm nâng cao năng lực các trung tâm y tế khu vực và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, ngành y tế TP triển khai đồng bộ 3 mô hình hỗ trợ phù hợp với từng địa bàn.

Lễ ký kết hợp tác và hỗ trợ chuyên môn toàn diện. Ảnh: SYT

Các mô hình đều hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại chỗ, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và tạo nền tảng phát triển bền vững cho hệ thống y tế khu vực.

Mô hình thứ nhất là luân phiên có thời hạn bác sĩ và nhân viên y tế từ các bệnh viện TP.HCM đến trực tiếp khám chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật tại địa phương. Mô hình này được áp dụng tại các địa bàn còn khó khăn về nhân lực hoặc có tính chất đặc thù như Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo và Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm.

Mô hình thứ hai là phân công bệnh viện hỗ trợ toàn diện cho trung tâm y tế khu vực về chuyên môn, đào tạo nhân lực, quản trị bệnh viện, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa và phát triển chuyên khoa. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Long Đất, còn Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức.

Mô hình thứ ba là nghiên cứu sáp nhập và chuyển đổi trung tâm y tế khu vực thành cơ sở trực thuộc bệnh viện nhằm tận dụng tối đa nguồn lực chuyên môn, nhân lực và năng lực quản trị. Trước mắt, Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ được Bệnh viện Nhân dân Gia Định hỗ trợ toàn diện và định hướng trở thành cơ sở 2 của bệnh viện khi đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng ngày, Sở Y tế TP.HCM cũng tổ chức ký kết chương trình hỗ trợ toàn diện giữa Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí. Theo đó, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sẽ hỗ trợ về chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và quản trị bệnh viện, góp phần nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý hô hấp và bệnh lao cho người dân địa phương.