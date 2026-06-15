Trực thăng đưa du khách bay xuyên đêm từ đảo Phú Quý vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu 15/06/2026 17:55

(PLO)- Một nữ du khách đến du lịch tại đảo Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, phải nhập viện và gia đình thuê trực thăng bay vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, cấp cứu.

Ngày 15-6, lãnh đạo đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý vừa phối hợp với gia đình, Công ty Trực thăng miền Nam đưa một nữ du khách vào TP.HCM cấp cứu trong đêm.

Đưa bệnh nhân lên trực thăng chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Trước đó, lúc 14 giờ 14 phút ngày 14-6, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý tiếp nhận bệnh nhân NTP (76 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) trong tình trạng tụt huyết áp, có nhiều bệnh nền.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa. Đáng lo ngại hơn, bệnh nhân dị ứng với nhiều loại kháng sinh, chỉ còn một loại thuốc phù hợp để điều trị nhưng đáp ứng chậm, khiến nguy cơ diễn tiến nặng luôn hiện hữu.

Trước tình thế gấp gáp, gia đình đã đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ liên hệ thuê trực thăng của Công ty Trực thăng miền Nam để đưa bệnh nhân rời đảo ngay trong đêm.

Sau khi trực thăng hạ cánh tại TP.HCM, xe cứu thương đã chờ sẵn để tiếp nhận và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị chuyên sâu.

Theo các bác sĩ, nhiễm trùng huyết là một trong những tình trạng cấp cứu nội khoa nguy hiểm nhất. Khi vi khuẩn và độc tố xâm nhập vào máu, cơ thể có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng suy đa cơ quan, sốc nhiễm trùng, tổn thương tim, phổi, gan, thận và nguy cơ tử vong rất cao nếu không được điều trị tích cực.

Đặc biệt, ở người cao tuổi có bệnh nền như trường hợp bệnh nhân NTP, việc tụt huyết áp là dấu hiệu cảnh báo hệ tuần hoàn đang bị đe dọa nghiêm trọng. Mỗi giờ chậm trễ trong điều trị có thể làm giảm cơ hội phục hồi của người bệnh.

Chính vì vậy, quyết định thuê trực thăng trong đêm không đơn thuần là lựa chọn phương tiện đắt đỏ, mà là giải pháp giành lại cơ hội sống cho bệnh nhân trong "giờ vàng" cấp cứu.

Đưa bệnh nhân lên trực thăng vận chuyển vào TP.HCM cấp cứu vào cuối năm 2025.

Đây không phải lần đầu tiên người dân Phú Quý phải sử dụng trực thăng để đưa bệnh nhân nguy kịch vào đất liền.

Cuối năm 2025, một giáo viên tiểu học trên đảo bị đột quỵ cũng được gia đình thuê trực thăng đưa vào Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu.

Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quý, khi biển động, tàu cao tốc tạm dừng hoạt động hoặc cơ sở y tế trên đảo không đủ điều kiện điều trị chuyên sâu, nhiều gia đình chấp nhận bỏ ra hàng trăm triệu đồng để thuê trực thăng đưa người thân vào các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Chợ Rẫy hoặc Bệnh viện Quân y 175.

Trước đó, cuối năm 2020, Bệnh viện Quân y 175 đã đưa vào hoạt động sân bay trực thăng trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình. Đây là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam có sân bay trực thăng chuyên dụng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận điều trị cho các bệnh nhân nguy kịch từ biển đảo, vùng sâu, vùng xa.