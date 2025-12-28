Thuê trực thăng bay từ đảo Phú Quý vào TP.HCM để cứu giáo viên bị đột quỵ 28/12/2025 14:47

Chiều 28-12, trao đổi nhanh với chúng tôi, ông Lê Hồng Lợi, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng xác nhận hình ảnh trực thăng đậu tại sân bay đảo Phú Quý chuyển người bệnh vào đất liền cấp cứu mà mạng xã hội đưa lên vào sáng cùng ngày là có thật.

Trực thăng đáp xuống sân bay Phú Quý.

Theo ông Lợi, qua nắm tình hình được biết bệnh nhân là một giáo viên dạy tiểu học bị đột quỵ và gia đình đã thuê trực thăng của Công ty Trực thăng miền Nam đưa vào Bệnh viện 175 (TP.HCM) cấp cứu.

Theo ông Lợi, gia đình đã chuyển trước cho Công ty bay 350 triệu, số tiền còn lại do gia đình và Công ty thỏa thuận nhưng không quá 450 triệu đồng. Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý cho biết, vào mùa sóng lớn khi các tàu cao tốc tạm dừng hoạt động và cơ sở y tế trên đảo không đủ nhân vật lực, thiết bị để cấp cứu các ca bệnh nặng, hiểm nghèo; các gia đình trên đảo thường chọn cách thuê trực thăng bay vào Bệnh viện 175 cấp cứu.

Được biết, cuối năm 2020, Bệnh viện Quân y 175 đã chính thức đưa sân bay trực thăng trên nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình vào hoạt động, đánh dấu bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam có sân bay trực thăng, giúp cấp cứu bệnh nhân nguy kịch từ biển đảo, vùng sâu vùng xa nhanh chóng, đặc biệt là các ca chạy đua với "giờ vàng". Sân bay được trang bị hệ thống đèn tín hiệu hiện đại và kết nối thang máy, thang bộ xuống khu cấp cứu, đảm bảo vận chuyển bệnh nhân an toàn và hiệu quả, rút ngắn thời gian vận chuyển.