Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Nhiều siêu dự án được TP.HCM tiếp nhận đầu tư trong 1-2 tháng 27/02/2026 15:50

(PLO)- Theo Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được, từ các nghị quyết đặc thù - “cú hích” pháp lý, nhiều siêu dự án, dự án chiến lược ở TP.HCM được tiếp nhận đầu tư trong thời gian rất ngắn, chỉ 1-2 tháng.

Chiều 27-2, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3.

Dành nguồn lực lớn để chăm lo Tết

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết song song với việc điều hành tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội, TP đã tổ chức chăm lo Tết cho đồng bào theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

“Năm nay, TP đã dành nguồn lực lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 2.123 tỉ đồng để lo cho các gia đình chính sách, đồng bào còn nhiều khó khăn, yếu thế để mọi người có cái Tết vui tươi, an toàn, hạnh phúc” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói và cho biết nhiều hoạt động Tết được tổ chức sinh động, vui tươi và được người dân đón nhận, từ gia đình chính sách, cán bộ công chức, cán bộ về hưu, đến đồng bào đều có cái Tết đầm ấm và vui vẻ.

Ông nhấn mạnh nhìn chung, người dân rất đồng tình với sự điều hành của chính quyền và công tác tổ chức Tết Bính Ngọ.

Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhìn nhận kinh tế TP có nhiều khởi sắc, đặc biệt, doanh thu du lịch tăng cao, số lượng khách đến tăng khá đột biến. “Nếu số lượng du khách tăng lên tới gấp 4 lần so với cùng kỳ thì quá tốt” – ông đề nghị Thống kê và Sở Du lịch báo cáo thêm về thông tin này.

Theo UBND TP.HCM, kết quả phát triển kinh tế TP.HCM trong tháng 2 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 14,6% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 13,1%. Kim ngạch xuất khẩu ước tăng 10,58%. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với doanh thu đạt trên 125.000 tỉ đồng, có hơn 14,1 triệu lượt khách. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh (tăng 63%), thu hút vốn đầu tư FDI tăng cao (tăng 28,4%).

Nhiều siêu dự án đã được tiếp nhận trong 1-2 tháng

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, nhiệm vụ tăng trưởng hai con số đối với TP.HCM là rất lớn và khá nặng nề bởi quy mô nền kinh tế TP đến hơn 3 triệu tỉ đồng.

Để thực hiện mục tiêu này, TP phải xác định rõ các nhóm động lực. Trong đó, ngoài động lực truyền thống, cần nhấn mạnh các động lực mới liên quan đến phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và trung tâm tài chính quốc tế, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Theo ông Nguyễn Văn Được, yếu tố giúp TP phát triển bền vững chính là cải cách thủ tục hành chính, tận dụng cơ chế, chính sách đặc thù từ Nghị quyết 222, Nghị quyết 260, Nghị quyết 188. Chủ tịch TP.HCM cho biết đây là những “cú hích” pháp lý. Thực tế, sau khi có các nghị quyết mới, nhiều siêu dự án, dự án chiến lược được tiếp nhận đầu tư trong thời gian rất ngắn, chỉ 1-2 tháng.

Với sự thay đổi tư duy từ quản lý sang quản trị theo hiệu quả và rủi ro, thái độ và trách nhiệm của lãnh đạo các sở, địa phương đã tích cực hơn, đã giúp nhiều nhà đầu tư quay trở lại TP.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch TP.HCM đề nghị lãnh đạo 15 sở, ngành và 168 xã, phường phải tự giác cải cách hành chính với tinh thần “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, không chờ lãnh đạo chỉ đạo.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết để tăng trưởng 10%, tổng vốn đầu tư của TP phải đạt khoảng 1,2 triệu tỉ đồng. Hiện nay, TP đã bố trí được khoảng 150.000 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước, còn lại phải huy động từ đầu tư tư nhân. Do vậy, phải cải cách hành chính để thu hút đầu tư.

“Từng sở ngành phải thông thoáng, phải chuyên nghiệp, phải đúng quy định pháp luật nhưng phải nhanh, đơn giản thì nhà đầu tư mới đến với mình. Còn nếu chúng ta không cải cách, thì chắc chắn nhà đầu tư sẽ không mạnh dạn đầu tư” - ông nói và dẫn chứng qua khảo sát thực tế nhân dịp đầu xuân, các doanh nghiệp đều có tâm lý muốn mở rộng đầu tư mới.

Từ kế hoạch tăng trưởng hai con số, ông Nguyễn Văn Được đề nghị thủ trưởng các sở, ngành phải làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư lớn để nắm chắc tổng vốn và tỉ lệ giải ngân từng năm từ 2026 đến 2030.

Ông cũng đề nghị Thống kê TP xây dựng biểu mẫu thống kê về đầu tư của cá nhân, hộ gia đình thông qua việc xây dựng, sửa chữa nhà ở để tính ra tổng mức đầu tư của người dân. “Trước giờ chúng ta chưa thu thập thông tin này, nay khối lượng này khá lớn, nếu cộng vào sẽ giúp đánh giá chính xác tốc độ tăng trưởng của TP” - ông đề nghị.