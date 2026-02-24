TP.HCM bồi dưỡng cán bộ hướng đến tư duy chiến lược, dám chịu trách nhiệm 24/02/2026 17:05

(PLO)- UBND TP.HCM sẽ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ về năng lực chuyên môn, tư duy chiến lược, bản lĩnh đổi mới và dám chịu trách nhiệm, khả năng làm việc quốc tế trong môi trường số...

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của TP năm 2026.

Kế hoạch nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, quản lý nhà nước theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ; theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã.

UBND TP.HCM có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2026. Ảnh: LÊ THOA

Qua đó, xây dựng đội ngũ CBCCVC TP chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước.

Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ, công chức đang làm việc tại các sở, ngành, cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP; cán bộ, công chức cấp xã; viên chức đơn vị sự nghiệp.

Ngoài ra còn có một số đối tượng khác theo nhu cầu của TP như người quản lý doanh nghiệp ở Tổng công ty, Công ty nhà nước, cán bộ, công chức được cử sang làm việc tại Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ…

Theo kế hoạch, CBCCVC sẽ được đào tạo, bồi dưỡng cả trong nước và nước ngoài.

Ở trong nước, UBND TP.HCM sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên sâu cho đội ngũ CBCCVC. Việc bồi dưỡng tập trung vào các nội dung: văn hóa công vụ, quản lý đô thị hiện đại; phát triển kinh tế và khoa học công nghệ; phát triển giáo dục, văn hóa, du lịch và đẩy mạnh cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý, phục vụ nhân dân…

UBND TP còn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo đặc thù nghề nghiệp, lĩnh vực công tác: thanh tra, nội vụ, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, đối ngoại, tiếp công dân, quản lý tài chính; xây dựng, thực hiện đô thị thông minh; trung tâm tài chính; đường sắt đô thị…

Việc đào tạo theo hướng tăng cường chọn lọc nội dung, đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với từng nhóm CBCCVC và theo nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của TP, qua đó đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.

Ở nước ngoài, UBND TP.HCM tiếp tục tập trung nghiên cứu, xây dựng và tổ chức các chương trình bồi dưỡng theo đề án, kế hoạch và chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP; các chương trình hợp tác hằng năm giữa TP với các địa phương quốc tế, đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ, năng lực của CBCCVC TP.

Ngoài ra, UBND TP.HCM còn nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của TP, hình thành cơ sở dữ liệu về đào tạo cho CBCCVC, nâng cao chất lượng cán bộ, xác định chính xác nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng.

Qua đó, nâng cao chất lượng CBCCVC về năng lực chuyên môn và tư duy chiến lược, bản lĩnh đổi mới và dám chịu trách nhiệm, khả năng làm việc quốc tế trong môi trường số; có đạo đức, phẩm chất tốt đẹp.