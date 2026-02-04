TP.HCM đã điều chuyển 684 công chức thừa, bổ sung 645 công chức thiếu tại các xã, phường 04/02/2026 10:52

(PLO)- Tính đến ngày 1-2, TP.HCM đã điều chuyển 684/1.052 công chức thừa và bổ sung 645/935 công chức thiếu; giải quyết được gần 68% số công chức thừa, thiếu tại cấp xã.

Sáng 4-2, tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2 của UBND TP.HCM, ông Nguyễn Bắc Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, đã thông tin về công tác sắp xếp cán bộ.

Theo ông Nguyễn Bắc Nam, thực hiện đề án sắp xếp cán bộ thừa, thiếu tại phường, xã, Sở Nội vụ TP.HCM đã lập bốn tổ công tác trực tiếp làm việc với 168 xã, phường, đặc khu để trao đổi, thống nhất việc giải quyết thực trạng thừa, thiếu công chức hiện nay.

Tính đến ngày 1-2, TP đã điều chuyển 684/1.052 tổng số công chức thừa và 645/935 tổng số công chức thiếu; giải quyết được gần 68% số lượng công chức thừa, thiếu tại cấp xã.

TP.HCM đã điều chuyển nhiều công chức để giải quyết bài toán thừa - thiếu cán bộ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Về công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, trong tháng 1, TP đã giải quyết 314.101/409.379 hồ sơ. Số giải quyết trước và đúng hạn là 307.367 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 97,9%. Số đang được giải quyết là 91.518 hồ sơ, trong đó có 5.332 hồ sơ quá hạn, chiếm tỉ lệ 5,8%.

Tỉ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 40,9%.

Cũng trong tháng 1, tổ kiểm tra công tác công vụ đặc biệt đã tổ chức 12 cuộc kiểm tra đột xuất tại 12 xã, phường và hai sở, ngành. Qua kiểm tra, vẫn còn các trường hợp vắng mặt không lý do hoặc không ghi lịch công tác đầy đủ. Tổ kiểm tra đã nhắc nhở và đề nghị các đơn vị đẩy mạnh thực hiện theo đúng quy định.

Về công tác chăm lo Tết, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết đã tham mưu UBND TP kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, áp dụng theo nguyên tắc đảm bảo 100% đối tượng được nhận quà và chọn mức chi cao nhất trong các địa phương ở thời điểm trước khi sáp nhập. Tổng kinh phí chăm lo Tết dự kiến là 2.123 tỉ đồng từ ngân sách TP.

Về công tác bầu cử, ông Nguyễn Bắc Nam thông tin TP.HCM đang tập trung triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công tác triển khai được đảm bảo bám sát theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Ủy ban Bầu cử TP cũng đã công bố ấn định 42 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP để bầu 125 đại biểu và 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 38 đại biểu theo đúng tiến độ luật định. Tại cấp xã, có 1.306 đơn vị bầu cử để bầu chọn ra 4.223 đại biểu.

Tính đến 17 giờ ngày 1-2, Ủy ban bầu cử TP đã tiếp nhận 282 hồ sơ ứng cử. Cụ thể: đại biểu Quốc hội là 60 hồ sơ, đại biểu HĐND TP là 222 hồ sơ.