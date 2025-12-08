TP.HCM 'chốt' phương án sắp xếp 1.052 công chức thừa và 935 công chức thiếu 08/12/2025 15:53

(PLO)- TP.HCM có 1.052 công chức đang bố trí thừa và 935 công chức đang thiếu tại 27 vị trí việc làm, chưa bao gồm một vị trí trợ lý Ban Chỉ huy Quân sự.

UBND TP.HCM vừa ban hành Đề án rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM.

Thực trạng biên chế hiện nay, TP.HCM có 1.052 công chức đang bố trí thừa (khu vực TP.HCM cũ thừa 908 công chức, khu vực Bình Dương cũ thừa 58 công chức, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thừa 86 công chức) nhưng cũng đồng thời thiếu 935 công chức (khu vực TP.HCM cũ thiếu 506 công chức; khu vực Bình Dương cũ thiếu 304 công chức; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thiếu 125 công chức).

UBND TP.HCM ban hành Đề án rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đơn cử, lĩnh vực Văn phòng thừa 223 công chức; thiếu 160 công chức; lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch thừa 66 công chức, thiếu 118 công chức; lĩnh vực Xây dựng và Công thương thừa 187 công chức, thiếu 126 công chức…

Cũng theo đánh giá của UBND TP.HCM, hiện thiếu hai phó chủ tịch UBND cấp xã; khuyết 60 vị trí trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã; 11 UBND cấp xã đang bố trí số lượng cấp phó vượt định mức so với quy định.

Để giải quyết tình trạng này vừa thừa, vừa thiếu công chức tại 27 vị trí việc làm (chưa bao gồm một vị trí trợ lý Ban Chỉ huy Quân sự), UBND TP.HCM đề ra năm nhóm giải pháp thực hiện.

Sắp xếp trong nội bộ cấp xã

Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện rà soát, điều động nội bộ giữa các vị trí việc làm đang bố trí “thừa” và “thiếu” trong nội bộ phòng và giữa các phòng chuyên môn của cấp xã đối với 80 trường hợp dự kiến điều động nội bộ.

Qua đó, đảm bảo các lĩnh vực đều có công chức thực hiện nhiệm vụ tại vị trí việc làm. Trong đó, khu vực TP.HCM (cũ) là 46 công chức, khu vực Bình Dương (cũ) là 19 công chức và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là 15 công chức.

UBND cấp xã sẽ tự sắp xếp công chức trong nội bộ trước tiên. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND cấp xã cũng phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã cùng cấp dự kiến thực hiện điều động, tiếp nhận và bố trí đối với 21 công chức có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm hiện đang công tác tại khối Đảng đến làm việc tại 12 UBND cấp xã đang “thiếu”. Đồng thời, thực hiện hoán đổi năm công chức đang bố trí “thừa” tại các vị trí việc làm khác của ba UBND cấp xã sang khối Đảng, Đoàn thể cấp xã.

Sau khi sắp xếp, số còn thừa khoảng 967 công chức và còn thiếu khoảng 834 công chức.

Sắp xếp từ xã thừa qua xã thiếu

Chủ tịch UBND cấp xã tiếp tục thực hiện việc điều động đối với các công chức đang “thừa”; Chủ tịch UBND cấp xã khác thực hiện tiếp nhận, bố trí vào vị trí việc làm đang “thiếu” để đảm bảo các lĩnh vực đều có công chức thực hiện nhiệm tại vị trí việc làm, với số lượng dự kiến là 472 công chức. Trong đó, khu vực TP.HCM (cũ) là 372 công chức; khu vực Bình Dương (cũ) là 51 công chức; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là 49 công chức.

Tiêu chuẩn, điều kiện công chức được điều động là phải có lập trường, tư tưởng, chính trị vững vàng; đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của vị trí việc làm dự kiến đảm nhiệm và có đủ sức khỏe công tác.

Sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng công chức còn thiếu khoảng 362 và tiếp tục thừa khoảng 495 công chức. Dù vậy, UBND TP xác định không thể tiếp tục điều động, sắp xếp từ cấp xã này đến xã khác vì nhiều lý do. Đơn cử, 259 công chức ở khu vực TP.HCM cũ đang thừa ở lĩnh vực văn phòng - tư pháp - đối ngoại; văn hóa - xã hội; kiểm soát thủ tục hành chính, không thể điều động sang các khu vực lân cận do cũng đang thừa công chức tại vị trí ở các lĩnh vực này.

Còn 215 công chức thừa còn lại tại các lĩnh vực chuyên môn sâu (đất đai, xây dựng - giao thông, tài chính - kế toán...) thì không thể điều động để bố trí vào các vị trí đang thiếu do khoảng cách địa lý xa. Những công chức này cũng không thể điều động đến các UBND cấp xã thuộc khu vực Bình Dương (cũ), Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) bởi sẽ làm phát sinh chi phí đi lại hằng ngày (xăng xe, bảo trì phương tiện) và chi phí thuê nhà ở để ở lại.

TP.HCM sẽ sắp xếp công chức từ xã thừa sang xã thiếu. Ảnh: NGUYỆT NHI

Điều động công chức Đảng, đoàn thể làm chuyên môn

UBND TP.HCM đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cấp xã khác thực hiện việc điều động, tiếp nhận với số lượng dự kiến là 92 công chức để bố trí vào các vị trí việc làm đang “thiếu” tại 18 UBND cấp xã.

92 công chức này đang công tác tại các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, MTTQ Việt Nam cấp xã (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý), có trình độ chuyên môn đại học trở lên, phù hợp đối với các lĩnh vực cần trình độ chuyên môn sâu tại cấp xã.

Sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng công chức còn thiếu khoảng 270 và tiếp tục thừa khoảng 492 công chức.

Điều động từ sở, ngành xuống xã

Để giải quyết số công chức thừa/thiếu nêu trên, UBND TP.HCM thực hiện điều động, tăng cường, tiếp nhận công chức, viên chức từ các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP đến nhận công tác tại UBND cấp xã còn khó khăn, thiếu công chức chuyên môn sâu.

Cụ thể, đối với 270 công chức còn thiếu, UBND TP.HCM giao Sở KH&CN, Trung tâm Chuyển đổi số, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở NN&MT có trách nhiệm tăng cường điều động công chức, viên chức để hỗ trợ địa phương đang thiếu. Gồm 56 công chức lĩnh vực công nghệ thông tin, 36 công chức lĩnh vực y tế, 51 công chức lĩnh vực xây dựng - giao thông, 37 công chức lĩnh vực tài chính - kế toán, bảy công chức lĩnh vực đất đai.

UBND TP.HCM lưu ý khi thực hiện điều động, tăng cường công chức từ các sở về địa phương, ưu tiên công chức trước đây công tác tại tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để gần nhà.

Tuy nhiên, việc điều động, tăng cường công chức, viên chức cho cấp xã nhưng phải bảo đảm nhân sự thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đối với lĩnh vực xây dựng, tài chính - kế toán, đất đai, sau khi Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện điều động công chức để hỗ trợ địa phương thì được bổ sung nguồn nhân sự từ UBND cấp xã thuộc khu vực TP.HCM (cũ) để đảm bảo nhân sự cho hoạt động bình thường của cơ quan.

Đối với 83/270 công chức còn thiếu ở các lĩnh vực khác, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo Sở Nội vụ để tham mưu UBND TP tiếp nhận vào làm công chức đối với viên chức, người hoạt động không chuyên trách đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Ký hợp đồng thực hiện một số nhiệm vụ của công chức đối với các công việc được phép ký hợp đồng theo quy định tại Nghị định 173/2025.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Ngoài ra, qua tổng hợp có 51 công chức cấp xã có trình độ đào tạo trung cấp, cao đẳng chưa đáp ứng tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức cấp xã mới. Các trường hợp này, trong ba năm liền kề được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đang tham gia đào tạo đại học thì tiếp tục xem xét, bố trí công tác; trường hợp chưa tham gia đào tạo đại học thì xem xét thực hiện tinh giản biên chế.