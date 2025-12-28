Quy trình 5 bước khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM 28/12/2025 19:20

(PLO)- Khi liên hệ giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, người dân và doanh nghiệp cần thực hiện theo trình tự năm bước.

Sáng mai (29-12), Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM chính thức tiếp đón người dân, doanh nghiệp đến thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM chính thức hoạt động từ 29-12. ảnh: LÊ THOA

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM đã có hướng dẫn về quy trình giao dịch tại đây. Khi liên hệ công việc, người dân và doanh nghiệp thực hiện theo trình tự 5 bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người dân, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định. Mọi thông tin cần thiết được đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn. Người dân có thể sử dụng thiết bị thông minh hoặc máy tra cứu tại khu vực cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2: Đăng ký giao dịch

1. Giao dịch trực tiếp:

Người dân lấy phiếu thứ tự tại máy đặt ngay cửa ra vào, lưu ý chọn đúng lĩnh vực cần giao dịch. Sau đó, đọc kỹ thông tin trên phiếu gồm: Số quầy, số lượt giao dịch, vị trí khu vực giao dịch (Tầng 1: Khu A, A1, A2; Tầng 2: Khu B, B1, B2).

Đối với người yếu thế (người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai...), liên hệ trực tiếp quầy ưu tiên để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Người dân tham khảo sơ đồ các khu giao dịch tại bảng niêm yết để xác định khu vực cần liên hệ theo thông tin trên phiếu.

2. Giao dịch trực tuyến:

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM khuyến khích người dân thực hiện giao dịch trực tuyến. Người dân đăng nhập và thực hiện các giao dịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn nhằm giảm thời gian chờ đợi.

Bước 3: Liên hệ giao dịch

Người dân, doanh nghiệp đến đúng quầy giao dịch đã ghi trên phiếu; ngồi chờ tại các hàng ghế phía trước quầy. Theo dõi và chờ hệ thống gọi theo số thứ tự tại các quầy tương ứng.

Bước 4: Thực hiện giao dịch

Người dân liên hệ quầy giao dịch và thực hiện theo hướng dẫn của công chức, viên chức. Sau đó, người dân nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ hoặc kết quả giải quyết.

Bước 5: Sử dụng các dịch vụ khác theo nhu cầu

Các dịch vụ khác gồm: Đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ, sử dụng dịch vụ thanh toán ngân hàng… Người dân liên hệ các quầy tương ứng tại khu vực phụ trợ để được hỗ trợ.