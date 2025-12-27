Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM gấp rút hoàn thiện trước giờ G 27/12/2025 15:38

(PLO)- Đội ngũ kỹ thuật đang gấp rút hoàn tất khâu lắp đặt thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM (số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức) sẽ chính thức mở cửa tiếp nhận thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp từ sáng thứ Hai, ngày 29-12. Theo kế hoạch, Lễ khánh thành Trung tâm sẽ được UBND TP.HCM tổ chức vào sáng 31-12.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM được đặt tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Ảnh: LÊ THOA

Ghi nhận của phóng viên vào sáng nay (27-12), không khí làm việc tại Trung tâm vô cùng khẩn trương. Các đội ngũ kỹ thuật đang gấp rút hoàn tất khâu lắp đặt thiết bị, máy móc và cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Nhiều cán bộ, công chức được điều động từ các sở, ban, ngành cũng tất bật vận chuyển tài liệu, thiết bị làm việc để ổn định vị trí mới.

Ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM, kiểm tra khâu chuẩn bị vận hành vào sáng 27-12. Ảnh: LÊ THOA

Trao đổi nhanh với PLO, ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM, cho biết: “Chúng tôi đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, nỗ lực làm việc xuyên suốt hai ngày cuối tuần để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng tiếp đón người dân và doanh nghiệp vào sáng 29-12”.

Cũng trong chiều nay, toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ sẽ tham gia đợt tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu và tổng duyệt quy trình.

Mời bạn đọc xem những hình ảnh ghi nhận không khí chuẩn bị tại Trung tâm:

Kể từ ngày 27-12, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được thực hiện tập trung tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, địa chỉ số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Ảnh: LÊ THOA

Để phục vụ người dân, doanh nghiệp, Trung tâm đã bố trí hơn 60 quầy giao dịch trải rộng tại 6 khu vực thuộc tòa nhà. Ảnh: LÊ THOA

Ảnh: LÊ THOA

Cán bộ tích cực kiểm tra máy móc, thiết bị tại Trung tâm. Ảnh: LÊ THOA

Nhiều máy móc, thiết bị được vận chuyển đến Trung tâm, trong đó có Robot AI. Ảnh: LÊ THOA

Bộ phận kỹ thuật nhanh chóng mở kiosk lấy số thứ tự để bố trí đúng vị trí. Ảnh: LÊ THOA

Không khí làm việc tất bật tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Đội ngũ thi công nốt những hạng mục còn lại. Ảnh: LÊ THOA

Cố gắng hoàn thành những khâu lắp ráp cuối cùng để đưa Trung tâm vận hành đúng thời gian. Ảnh: LÊ THOA

Dự kiến Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM sẵn sàng tiếp đón người dân và doanh nghiệp vào sáng 29-12. Ảnh: LÊ THOA

Dự kiến Trung tâm có 61 cán bộ, công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ. Ảnh: LÊ THOA

Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM được trang bị nhiều thiết bị hiện đại. Ảnh: LÊ THOA