Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM gấp rút hoàn thiện trước giờ G

(PLO)- Đội ngũ kỹ thuật đang gấp rút hoàn tất khâu lắp đặt thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM.
Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM (số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức) sẽ chính thức mở cửa tiếp nhận thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp từ sáng thứ Hai, ngày 29-12. Theo kế hoạch, Lễ khánh thành Trung tâm sẽ được UBND TP.HCM tổ chức vào sáng 31-12.
Ghi nhận của phóng viên vào sáng nay (27-12), không khí làm việc tại Trung tâm vô cùng khẩn trương. Các đội ngũ kỹ thuật đang gấp rút hoàn tất khâu lắp đặt thiết bị, máy móc và cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Nhiều cán bộ, công chức được điều động từ các sở, ban, ngành cũng tất bật vận chuyển tài liệu, thiết bị làm việc để ổn định vị trí mới.
Trao đổi nhanh với PLO, ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM, cho biết: “Chúng tôi đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, nỗ lực làm việc xuyên suốt hai ngày cuối tuần để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất, sẵn sàng tiếp đón người dân và doanh nghiệp vào sáng 29-12”.
Cũng trong chiều nay, toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ sẽ tham gia đợt tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu và tổng duyệt quy trình.
Mời bạn đọc xem những hình ảnh ghi nhận không khí chuẩn bị tại Trung tâm:
Đội ngũ kỹ thuật đang gấp rút hoàn tất khâu lắp đặt thiết bị, máy móc và cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ảnh: LÊ THOA
Nhiều máy móc, thiết bị được vận chuyển đến Trung tâm, trong đó có Robot AI. Ảnh: LÊ THOA
Dự kiến Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP.HCM sẵn sàng tiếp đón người dân và doanh nghiệp vào sáng 29-12. Ảnh: LÊ THOA