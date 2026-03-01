Rút tên một giám đốc sở khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND TP Huế 01/03/2026 15:27

(PLO)- Ủy ban Bầu cử TP Huế quyết định rút tên ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, khỏi danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND TP Huế khóa IX sau kết luận về công tác cán bộ.

Sở Nội vụ TP Huế vừa thông tin việc Ủy ban Bầu cử TP ban hành nghị quyết công bố điều chỉnh danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 2.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế.

Theo đó, danh sách mới này đã rút tên ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế.

﻿ Sở Nội vụ thông tin về việc điều chỉnh danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 2. Ảnh chụp màn hình.

Việc điều chỉnh danh sách ứng cử viên được thực hiện căn cứ theo kết luận ngày 27-2 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về công tác cán bộ.

Sau khi điều chỉnh, danh sách chính thức tại đơn vị bầu cử số 2 (bao gồm phường Phong Quảng, xã Quảng Điền và xã Đan Điền) hiện còn lại sáu người ứng cử để cử tri bầu chọn 4 đại biểu HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Những ứng cử viên này gồm: Ông Lê Ngọc Bảo – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Điền; bà Nguyễn Thị Châu – Thành ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh; bà Nguyễn Thị Thái Hòa – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Điền; bà Hoàng Vũ Yên Oanh – Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Huế; ông Hoàng Phú – Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế; ông Hồ Đăng Phước Quang – Chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế.