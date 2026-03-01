Chi tiết 30 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại 6 đơn vị bầu cử ở TP Cần Thơ 01/03/2026 11:21

(PLO)- TP Cần Thơ có sáu đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, mỗi đơn vị có năm ứng cử viên, bầu lấy ba đại biểu.

Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ đã ký nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử của TP.

Theo đó, nghị quyết đã công bố danh sách 30 người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại sáu đơn vị bầu cử ĐBQH của TP. Mỗi đơn vị bầu cử có tổng số năm người ứng cử, số ĐBQH được bầu là ba người. Tổng số ĐBQH được bầu tại TP Cần Thơ là 18 người.

Người dân Cần Thơ theo dõi bảng niêm yết danh sách cử tri bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường Cái Răng, Hưng Phú, An Bình, Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, Bình Thủy, Thới An Đông, Long Tuyền, Ô Môn, Phước Thới, Thới Long và các xã Phong Điền, Nhơn Ái, Trường Long, Trường Thành.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 1 gồm ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội. Ông Huỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Phương Kiều, Phó Ban công tác công đoàn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ. Ông Lại Phước Trường Thành, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cái Khế. Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường Thuận Hưng, Tân Lộc, Trung Nhứt, Thốt Nốt và các xã Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh, Thạnh Quới, Thạnh An, Thạnh Phú, Trung Hưng, Thới Hưng, Cờ Đỏ, Đông Thuận, Đông Hiệp, Thới Lai, Trường Xuân.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 2 gồm: ông Nguyễn Mạnh Hùng, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Ông Nguyễn Hoàng Khởi, Trưởng ban Ban Quản tự chùa Long Hòa Tự, TP Cần Thơ.

Ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ. Ông Nguyễn Thành Phúc (Nguyễn Thiện Thức), Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề, Trung tâm dạy nghề Thành Phúc. Bà Phạm Kiều Anh Thơ, Trường phòng đào tạo đại học, giảng viên bộ môn sinh lý, khoa Y, Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các phường Long Bình, Long Mỹ, Long Phú 1, Vị Tân, Vị Thanh và các xã Thạnh Xuân, Tân Hòa, Vị Thanh 1, Trường Long Tây, Hỏa Lựu, Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Xà Phiên, Vĩnh Thuận Đông, Vị Thủy, Vĩnh Tường, Hòa An, Phương Bình, Phụng Hiệp, Tân Bình, Thạnh Hòa.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 3 gồm ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ. Ông Sơn Chanh Đa, giảng viên khoa Dự bị đại học, Trường Sư phạm, Đại học Cần Thơ.

Ông Vũ Danh Hiệp, Phó Vụ trưởng Thường trực Vụ Kinh tế và tài chính thuộc Ủy ban Kinh tế và tài chính của Quốc hội. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Bà Võ Thị Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Tiến Thơ.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường Ngã Bảy, Đại Thành và các xã Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng, Đông Phước, Châu Thành, Phú Hữu, An Lạc Thôn, Phong Nẫm, Thới An Hội, Nhơn Mỹ, Kế Sách, Đại Hải, Hồ Đắc Kiện, Phú Tâm, Thuận Hòa, An Ninh.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 4 gồm bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ. Ông Lê Minh Nam, ĐBQH chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và tài chính của Quốc hội.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ. Bà Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc hợp tác xã Kỳ Như. Bà Huỳnh Thanh Trúc, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường Ngã Năm, Mỹ Quới, Vĩnh Phước, Vĩnh Châu và và các xã Mỹ Hương, Long Hưng, Mỹ Phước, Tân Long, Vĩnh Lợi, Phú Lộc, Lâm Tân, Gia Hòa, Nhu Gia, Hòa Tú, Ngọc Tố, Thạnh Thới An, Lai Hòa, Vĩnh Hải.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 5 gồm bà Phạm Kiều Diễm, Trưởng phòng Phát thanh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ. Bà Triệu Thị Ngọc Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ. Bà Nguyễn Kim Nhiên, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến nông sản Kim Nhiên.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Bà Tô Ái Vang, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các phường Khánh Hòa, Sóc Trăng, Phú Lợi, Mỹ Xuyên và các xã Lịch Hội Thượng, Liêu Tú, Tài Văn, Trần Đề, Cù Lao Dung, An Thạnh, Long Phú, Tân Thạnh, Đại Ngãi, Trường Khánh.

Năm ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 6 gồm ông Lý Đức (Thượng tọa Lý Minh Đức), Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ, tu sĩ, Trụ trì chùa Som Rông, phường Sóc Trăng. Bà Phạm Thị Minh Huệ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ.

Ông Dương Hoàng Liêm, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu vực 2, phường Mỹ Xuyên. Ông Lâm Văn Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Bà Trần Thị Minh Thư, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương.