Áp lực công việc tăng, TP.HCM kiến nghị được tự cân đối biên chế 01/03/2026 12:32

(PLO)- UBND TP.HCM kiến nghị Trung ương ghi nhận số lượng biên chế công chức phù hợp thực tiễn hoặc cho TP được tự chủ, tự cân đối biên chế dựa trên mức độ tự chủ ngân sách.

UBND TP.HCM vừa báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về Nghị quyết 27-NQ/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nội dung trọng tâm là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Không còn chồng chéo nhiệm vụ

Theo đánh giá của UBND TP.HCM, việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy các cơ quan được tiến hành khẩn trương, tinh gọn, đảm bảo hiệu lực hoạt động. Công tác cán bộ về cơ bản hoàn thành tốt.

Cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Hiệu lực quản lý nhà nước được nâng lên, cải cách hành chính và chế độ công vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng.

Tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP được sắp xếp tinh gọn. Hiện không còn xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ trên các lĩnh vực quản lý.

Việc sắp xếp các tổ chức, bố trí chức danh chủ chốt và vị trí việc làm bảo đảm đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao. Chế độ đối với cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp được giải quyết đúng quy định.

Tuy nhiên, UBND TP.HCM nhìn nhận vẫn còn trường hợp chưa kiên quyết xử lý trách nhiệm cán bộ có thái độ chưa chuẩn mực hoặc giải quyết trễ hạn hồ sơ.

Các chỉ số PAR-Index, PCI, PAPI có cải thiện điểm số nhưng thứ hạng chưa đạt mục tiêu. Việc tinh giản biên chế có mặt chưa đạt, chất lượng đào tạo cán bộ chưa tương xứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổ chức thực hiện chính quyền đô thị còn vướng mắc do cơ chế thiếu đồng bộ, chưa phù hợp thực tiễn địa bàn lớn với khối lượng công việc phức tạp như TP.HCM.

Kiến nghị được tự chủ biên chế

Với mục tiêu phát triển TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đầu tàu kinh tế số, UBND TP.HCM kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết cho áp dụng thí điểm một số cơ chế đặc thù.

Cụ thể là quy định về phân bổ ngân sách cho các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp; đơn giản hóa thủ tục đấu giá, xử lý tài sản, trụ sở làm việc dôi dư.

TP.HCM kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh đối với các đơn vị hành chính cấp xã có tốc độ đô thị hóa nhanh, quy mô dân số đông khi thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2030.

UBND TP.HCM nhìn nhận với khối lượng công việc ngày một tăng, áp lực lên lực lượng cán bộ, công chức rất lớn. Tổng khối lượng hồ sơ thủ tục hành chính TP tiếp nhận tăng đều qua các năm.

"TP kiến nghị Trung ương ghi nhận số lượng biên chế công chức hành chính khối chính quyền tại TP phù hợp với tình hình khối lượng công việc thực tiễn hoặc cho TP được tự chủ về biên chế, tự cân đối về tổng số biên chế công chức hành chính trên mức độ tự chủ ngân sách của TP", báo cáo nêu rõ.

Ngoài ra, TP.HCM kiến nghị Bộ Tư pháp hỗ trợ công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Kiến nghị Bộ Tài chính sớm hướng dẫn thủ tục thanh lý, bán đấu giá tài sản tại các trụ sở công không sử dụng sau sắp xếp.

Đồng thời, TP kiến nghị Thanh tra Chính phủ sớm quy định trình tự thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.