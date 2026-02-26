TP.HCM phấn đấu lọt 'top 10' cả nước về các chỉ số cải cách hành chính 26/02/2026 16:11

(PLO)- Năm 2026, TP.HCM đặt ra mục tiêu phấn đấu các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính của TP thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt từ 96% trở lên.

Chiều 26-2, tại họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính (CCHC), Sở Nội vụ TP.HCM, đã thông tin về công tác cải cách hành chính (CCHC) của TP.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ TP.HCM, thông tin về công tác CCHC. Ảnh: LÊ THOA

Theo bà Nguyễn Thị Huệ, trước yêu cầu phát triển mới, TP xác định rõ CCHC không còn là nhiệm vụ riêng lẻ mà là động lực trung tâm của tăng trưởng và phát triển bền vững. CCHC gắn với xây dựng chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy mức độ hài lòng làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ.

Đồng thời, TP cũng xác định CCHC là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức.

Bà Huệ thông tin UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch CCHC năm 2026, tập trung triển khai đồng bộ 92 nhiệm vụ cụ thể trên cả sáu lĩnh vực. Trong đó, có phân giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan đơn vị để hoàn thành các mục tiêu đề ra, đảm bảo nguyên tắc sáu rõ: “Rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ sản phẩm - rõ thẩm quyền”.

“Năm 2026, TP.HCM đặt ra mục tiêu phấn đấu các chỉ số liên quan đến CCHC của TP thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt từ 96% trở lên” - bà Huệ nhấn mạnh.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, theo đại diện Sở Nội vụ, TP.HCM triển khai hàng loạt giải pháp. Cụ thể, rà soát 100% văn bản hướng dẫn, thi hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp, kịp thời.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí tuân thủ TTHC, 100% TTHC đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình, tối thiểu 80% hồ sơ được xử lý hoàn toàn trực tuyến, 100% TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính, tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt từ 98% trở lên.

TP.HCM cũng tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cấp cơ sở.

Số hóa 100% thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC; tái sử dụng dữ liệu số để giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đặc biệt, trong năm 2026, TP.HCM xác định cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đây là giải pháp trọng tâm để tối ưu quy trình, giảm đầu mối, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ và từng bước xây dựng mô hình chính quyền số, chính quyền thông minh.