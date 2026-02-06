Cán bộ Đoàn UBND TP.HCM: Nói ít làm nhiều, việc đáng làm phải quyết làm bằng được 06/02/2026 17:10

(PLO)- Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM mong mỗi cán bộ Đoàn tỏ rõ vai trò của mình trong mọi hoạt động, ý thức rõ về trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, ưu tiên hành động, nói ít làm nhiều...

Ngày 6-2, Đoàn UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2025; triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2026.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Thành Đoàn Lê Tuấn Anh.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM và Đoàn UBND TP.HCM phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 95 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Nguyễn Trường Giang nhìn nhận dù còn nhiều thách thức từ quá trình sắp xếp bộ máy nhưng Đoàn UBND TP triển khai được nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Qua đó, phát huy tốt vai trò của đoàn viên, thanh niên xung kích trên các mặt trận, tham mưu đề xuất, tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM Nguyễn Trường Giang tặng cờ thi đua cho các cơ sở Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Trường Giang đề nghị Đoàn UBND TP.HCM tiếp tục năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm để chủ động khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Theo ông Giang, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và cũng năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của TP.

Mô hình tổ chức, hoạt động của Đoàn UBND TP cũng là một mô hình mới, đặc biệt hơn với quy mô lớn hơn, số lượng đoàn viên đông hơn, địa bàn rộng hơn, do đó, yêu cầu cũng cao hơn và đòi hỏi cán bộ Đoàn cần nỗ lực nhiều hơn.

Bước sang năm 2026, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP Nguyễn Trường Giang đề nghị Đoàn UBND TP phát huy tinh thần “3 có” trong tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gồm: có chủ động, có áp dụng và có lan tỏa, đột phá tư duy trong tổ chức hoạt động.

Trong đó, chủ động tham mưu, thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đề xuất, kiến nghị những cơ chế riêng, ưu đãi riêng cho TP, nhất là những cơ chế để thúc đẩy cải cách hành chính mạnh mẽ.

Ông đề nghị Đoàn UBND TP tham mưu, triển khai các ứng dụng chuyển đổi số, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đề xuất giải pháp đổi mới phương pháp làm việc, hướng đến mục tiêu hiệu quả cụ thể và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Lan tỏa, đột phá tư duy trong tổ chức hoạt động, thông qua việc triển khai thực chất, có hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm” để phát huy đội ngũ cán bộ, công chức trẻ các sở, ngành; nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ, để bằng công cụ khoa học, công nghệ giúp giải quyết những “điểm nghẽn” của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Nguyễn trường Giang nhấn mạnh Đoàn UBND TP phải tích cực tham gia giải quyết các nhiệm vụ quan trọng của TP, trọng tâm là công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Mong mỗi cán bộ Đoàn cần tỏ rõ vai trò của mình trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, ý thức rõ về trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, bền lòng, quyết tâm, đồng tâm, việc đáng làm phải quyết làm bằng được, ưu tiên hành động, nói ít làm nhiều, năng động, quyết đoán, nắm bắt, tranh thủ thời cơ” – ông Nguyễn Trường Giang gửi gắm.