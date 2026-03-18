Lâm Đồng chấn chỉnh việc sử dụng xe ưu tiên 18/03/2026 16:46

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng chấn chỉnh việc quản lý, lắp đặt và sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên sau khi xuất hiện nhiều bất cập trong thực tế.

Ngày 18-3, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý việc lắp đặt, sử dụng còi, đèn và cờ hiệu ưu tiên trên các phương tiện theo đúng quy định pháp luật nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Hai tài xế lái xe cứu thương ở tỉnh Lâm Đồng bị CSGT Đồng Nai xử phạt vì sử dụng đèn còi sai quy định. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười ký, thời gian qua vẫn còn tình trạng một số phương tiện tự ý lắp đặt thiết bị phát tín hiệu ưu tiên hoặc sử dụng không đúng nội dung được cấp phép. Thậm chí có trường hợp chỉ được cấp phép sử dụng cờ hiệu ưu tiên nhưng vẫn tự ý gắn còi, đèn ưu tiên trái quy định.

Để chấn chỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải quản lý chặt phương tiện thuộc phạm vi quản lý; chỉ được sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên khi có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp và đúng mục đích sử dụng.

Hai xe cứu thương bị dừng kiểm tra. Ảnh: VÕ TÙNG

Đối với các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng, chuyển đổi mục đích hoặc không còn đủ điều kiện, các đơn vị phải chủ động tháo gỡ thiết bị phát tín hiệu ưu tiên và thực hiện thu hồi giấy phép theo quy định.

UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế rà soát toàn bộ xe cứu thương, phối hợp Công an tỉnh kiểm tra việc lắp đặt, sử dụng thiết bị tín hiệu ưu tiên; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng lạm dụng xe ưu tiên gây ảnh hưởng an ninh trật tự.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng được UBND tỉnh giao tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; bảo đảm việc xử lý đúng quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trước đó, đầu tháng 2, Báo Pháp Luật TP.HCM khởi đăng loạt phóng sự điều tra “Xe cứu thương kêu cứu”.

Loạt điều tra đã phản ánh thực trạng đáng lo ngại khi một số tổ chức, cá nhân lợi dụng danh nghĩa xe cứu thương – phương tiện được pháp luật trao quyền ưu tiên để cứu người – nhằm mục đích kinh doanh dịch vụ vận chuyển, trục lợi bất chính, làm méo mó ý nghĩa nhân văn của loại phương tiện đặc biệt này.

Qua quá trình điều tra thực tế tại TP.HCM và Đồng Nai, nhóm phóng viên ghi nhận nhiều xe cứu thương không chở bệnh nhân nhưng vẫn bật còi hụ, đèn ưu tiên để chở khách đi lại, thăm người thân hoặc giải quyết việc cá nhân nhằm tránh kẹt xe.

Một số xe hoạt động như dịch vụ vận chuyển trá hình, nhận chở khách liên tỉnh với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng/chuyến. Thậm chí, để qua mặt lực lượng chức năng, tài xế yêu cầu khách nằm lên băng ca giả làm bệnh nhân khi di chuyển.

Loạt bài cũng phản ánh tình trạng một số xe cứu thương tư nhân hoạt động ngay trong khuôn viên hoặc khu vực gần bệnh viện, được môi giới thông qua các mối quan hệ không chính thức. Nhiều trường hợp bảo vệ hoặc người quen giới thiệu khách có nhu cầu đi nhanh bằng xe cứu thương.

Điều này cho thấy dấu hiệu hình thành các “mạng lưới” xe cứu thương dịch vụ, cạnh tranh với cả xe của bệnh viện, gây ra sự lộn xộn trong quản lý hoạt động vận chuyển bệnh nhân.

Phóng viên cũng ghi nhận nhiều chiêu thức đối phó như tắt còi, đèn ưu tiên khi qua chốt kiểm tra hoặc sử dụng giấy phép đã hết hiệu lực. Đáng chú ý, có trường hợp khi bị xử phạt, tài xế còn yêu cầu khách thuê xe chia tiền phạt.

Thậm chí, việc mua bán xe cứu thương và tư vấn cách hợp thức hóa giấy phép đèn, còi ưu tiên cũng diễn ra khá dễ dàng trên mạng xã hội hoặc tại các gara xe.