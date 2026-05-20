UBKT Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh 20/05/2026 18:03

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo tám người là cán bộ của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ba cán bộ của tỉnh Quảng Ninh.

Trong các ngày 8 và 20-5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh các ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Hai ông còn vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Còn tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Hải cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Các ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Hữu Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&ĐT; Bùi Thế Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GTVT; Phạm Giang, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Tiến Cơi, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Khái, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT; Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Những cán bộ này còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo các ông Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, Bùi Văn Hải.

Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo hai tổ chức đảng và hai đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng hai trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.