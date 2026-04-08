Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khai trừ Đảng ông Lại Xuân Thanh và Nguyễn Tiến Việt 08/04/2026 18:26

(PLO)- Tại Kỳ thứ 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông Lại Xuân Thanh và Nguyễn Tiến Việt, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt và Lê Văn Hà.

Ngày 8-4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 5 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ địa phương, đơn vị: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và tỉnh Ninh Bình.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh chủ trì Kỳ thứ 5 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: UBKTTW

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các ông Vũ Thế Phiệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lại Xuân Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Nguyễn Tiến Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam; Lê Văn Hà, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Những cán bộ nói trên đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đặc biệt, đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông Lại Xuân Thanh và Nguyễn Tiến Việt, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt và Lê Văn Hà.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên khác có liên quan.

Cũng tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.