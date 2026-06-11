5.000 người sẽ đi bộ đồng hành kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác 11/06/2026 18:53

(PLO)- Dự kiến sáng 28-6, khoảng 5.000 người sẽ tham gia chương trình đi bộ đồng hành nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về tổ chức chương trình đi bộ đồng hành kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026).

Dự kiến sáng 28-6, khoảng 5.000 người sẽ tham gia chương trình đi bộ đồng hành nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức chương trình đi bộ đồng hành kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Hành trình di sản - Tiến bước tương lai”.

Việc tổ chức chương trình phải bảo đảm đúng nội dung, quy mô và yêu cầu theo Kế hoạch số 149 của UBND TP về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan bố trí, tổ chức địa điểm xuất phát, khởi hành phải lựa chọn thời điểm phù hợp, lộ trình an toàn, hợp lý hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng xây dựng phương án tổ chức giao thông chi tiết, tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông khoa học, hợp lý, bảo đảm an toàn, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo tờ trình của Sở Văn hóa và Thể thao, chương trình đi bộ dự kiến tổ chức vào 6 giờ 30 phút ngày 28-6 tại tại đường Lê Duẩn, đoạn phía trước Hội trường Thống Nhất, phường Sài Gòn.

Dự kiến có khoảng 5.000 người tham gia, bao gồm: Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP; các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; lực lượng vũ trang; các phường, xã, đặc khu; thanh niên, thiếu nhi và các lực lượng quần chúng.

Lộ trình di chuyển là 1,5 km; xuất phát tại Công viên 30/4, đường Lê Duẩn → rẽ phải Công Xã Paris → Đồng Khởi → rẽ phải Lê Lợi → rẽ phải Nguyễn Huệ → rẽ trái Lê Thánh Tôn → rẽ phải Pasteur → tiếp tục di chuyển thẳng về đích tại đường Lê Duẩn.

Thời gian dự kiến từ 6 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút, bao gồm: biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng; chào cờ, hát Quốc ca; khai mạc; phát lệnh xuất phát và tổ chức đi bộ theo từng khối lực lượng.