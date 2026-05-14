TP.HCM đang rà soát danh sách tặng quà 1 triệu đồng dịp 50 năm Thành phố mang tên Bác 14/05/2026 15:33

(PLO)- Sở Nội vụ TP.HCM đang rà soát, tổng hợp số lượng hộ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng để tham mưu UBND TP xem xét, quyết định quà tặng nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác.

Chiều 14-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Tại họp báo, Sở Nội vụ đã gửi văn bản cung cấp thông tin về tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026).

TP.HCM sẽ có nhiều hoạt động nhân 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026). Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo Sở Nội vụ, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026). Trong đó, tặng quà trị giá 1 triệu đồng/hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác.

Về việc này, Sở Nội vụ TP đang rà soát, tổng hợp số lượng hộ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng (đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng) tại UBND các xã, phường, đặc khu.

Qua đó, phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND TP xem xét, quyết định chi quà tặng nhân kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026).

Riêng đối với nhóm hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác, Sở Y tế hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách rà soát.