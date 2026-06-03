TP.HCM đề xuất cán bộ, công chức TP.HCM có thể làm việc tại nhà 1-2 ngày/tuần 03/06/2026 20:42

(PLO)- Sở Nội vụ TP.HCM vừa đề xuất xây dựng đề án "công sở hành chính thông minh", điểm nhấn đột phá là cho phép một số nhóm cán bộ, công chức làm việc từ xa 1 - 2 ngày/tuần và được quản lý bằng hiệu suất công việc thay vì điểm danh.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có tờ trình UBND TP.HCM về chủ trương xây dựng và ban hành Đề án Xây dựng công sở hành chính thông minh tại TP. Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước thuộc phạm vi TP quản lý, UBND phường, xã, đặc khu trên địa bàn.

Chuyển từ 'hiện diện' sang 'hiệu suất'

Theo Sở Nội vụ, hiện nay khu vực công của TP.HCM đang đối mặt với áp lực rất lớn về khối lượng công việc trong khi cơ cấu bộ máy, số lượng nhân sự giảm mạnh. Việc di chuyển thường xuyên ở quãng đường xa hoặc phải thay đổi nơi cư trú đã ảnh hưởng đến đời sống và tinh thần làm việc của cán bộ, công chức.

TP.HCM đề xuất cán bộ, công chức TP.HCM có thể làm việc tại nhà 1-2 ngày/tuần. Ảnh: LÊ THOA

Kết quả khảo sát tháng 5-2026 của Viện Nghiên cứu phát triển đối với hơn 21,5 ngàn cán bộ, công chức tại 168 địa bàn xã, phường đặc khu chỉ ra rằng có tới hơn 43% nhân sự đánh giá hệ thống quản lý văn bản vận hành chưa tốt là trở ngại chính cho công việc.

Vì vậy, nhu cầu thiết lập cơ chế làm việc số hóa và phi địa giới đã trở thành yêu cầu bắt buộc khách quan để duy trì sự vận hành bình thường của bộ máy.

Theo Sở Nội vụ, mô hình “công sở hành chính thông minh” giúp chính quyền chuyển đổi từ trạng thái “quản trị dựa trên sự hiện diện” sang “quản trị dựa trên hiệu suất”. Chính quyền có thể vận hành 24/7; hệ thống số không ngủ giúp xử lý hồ sơ ngay cả ngoài giờ hành chính hoặc trong các tình huống khẩn cấp (thiên tai, dịch bệnh).

Với lợi ích nâng cao năng lực phản ứng nhanh, lãnh đạo có thể ra quyết định tức thời dựa trên dữ liệu thực tế hiển thị trên bảng điều khiển thay vì chờ báo cáo giấy.

Mô hình này giúp chính quyền thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người lao động trình độ cao nhờ môi trường làm việc hiện đại, linh hoạt; giảm tình trạng “chảy máu chất xám” từ khu vực công sang khu vực tư do áp lực công việc và môi trường làm việc gò bó; giải quyết được khó khăn trong vấn đề về khoảng cách địa lý của cán bộ sau sắp xếp.

Việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin ở cấp độ cao (tạo nguồn dữ liệu chung, quản lý công việc trên hệ thống …) giúp việc quản lý công việc minh bạch, phòng, chống tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ.

Hệ thống lưu vết toàn bộ quá trình xử lý, giúp ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, chậm giải quyết hồ sơ hoặc can thiệp trái quy định vào quy trình hành chính. Áp dụng công nghệ giúp các quy trình nội bộ tinh gọn, giảm giấy tờ thủ công, ra quyết định nhanh hơn.

Đối với người dân và doanh nghiệp, mô hình “công sở hành chính thông minh” sẽ giúp người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận dịch vụ mọi lúc, mọi nơi; nâng cao mức độ hài lòng của người dân và uy tín chính quyền. Mô hình cũng kỳ vọng cải thiện các chỉ số đánh giá hành chính quan trọng như PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI, phản ánh sự hài lòng và hiệu quả quản trị.

Cảnh báo trễ hạn 3 cấp độ, cho phép làm việc từ xa

Sở Nội vụ cho biết về hạ tầng và công nghệ, giải pháp trọng tâm tập trung vào việc đầu tư đồng bộ hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và triển khai Trung tâm dữ liệu tính toán hiệu năng cao để sẵn sàng cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và internet vạn vật (IoT).

TP ưu tiên phát triển, liên thông các nền tảng số dùng chung kết hợp ứng dụng trợ lý ảo vào công tác điều hành nội bộ và phục vụ người dân.

Đặc biệt, công tác phát triển dữ liệu được chuẩn hóa theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, tập trung tạo lập các kho dữ liệu quốc gia và dữ liệu chuyên ngành trọng điểm bắt buộc theo đúng hệ thống pháp lý hiện hành và đẩy mạnh số hóa hồ sơ thủ tục hành chính.

Song song đó, các ứng dụng AI chuyên biệt sẽ được vận hành để tự động hóa việc cảnh báo sai sót, phân tích dữ liệu chuyên sâu và tổng hợp báo cáo định kỳ.

Về quản trị mục tiêu và giám sát thông minh, trọng tâm hành động là chuyển đổi phương thức quản lý hành vi sang quản trị mục tiêu hiệu suất đầu ra thông qua việc xây dựng bộ chỉ số KPIs/OKRs số hóa cho từng vị trí việc làm và tích hợp phân hệ này vào Nền tảng làm việc số tập trung để tự động phân bổ mục tiêu từ cấp lãnh đạo đến từng công chức.

TP sẽ thiết lập Trung tâm Điều hành Hiệu suất Hành chính hiển thị dữ liệu thời gian thực phục vụ công tác giám sát của lãnh đạo các cấp. Hệ thống điều hành được trang bị Cơ chế cảnh báo thông minh dựa trên công nghệ AI, tự động quét dòng chảy công việc và kích hoạt cảnh báo theo 3 cấp độ khi phát hiện dấu hiệu chậm trễ.

Cấp độ xanh (sắp đến hạn dưới 24 giờ): Tự động gửi thông báo nhắc nhở trực tiếp đến công chức đang thụ lý hồ sơ.

Cấp độ vàng (trễ hạn dưới 48 giờ): Hệ thống tự động báo cáo lên cấp quản lý trung gian (trưởng phòng).

Cấp độ đỏ (trễ hạn nghiêm trọng): Hệ thống chuyển báo cáo trực tiếp đến thủ trưởng cơ quan để xử lý ngay lập tức.

Về nhân sự và văn hóa công sở số, nhóm giải pháp này tập trung chuyển đổi năng lực và tư duy của đội ngũ nhân sự thông qua việc ban hành quy chuẩn khung năng lực số bắt buộc cho từng nhóm vị trí việc làm, tổ chức đào tạo thực chiến và đưa kỹ năng số thành tiêu chí tiên quyết trong tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo.

Đề án mang tính bứt phá khi đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp, cho phép công chức thuộc các nhóm vị trí việc làm chuyên môn về tham mưu, nghiên cứu các nhiệm vụ trọng yếu, hoạch định chính sách, chiến lược được đăng ký làm việc từ xa. Tức không phải có mặt trực tiếp tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi làm việc, từ 1 - 2 ngày/tuần trên cơ sở quản lý bằng chất lượng sản phẩm đầu ra và duy trì kết nối qua giao ban trực tuyến thay vì điểm danh cơ học.

Về cơ sở vật chất, bên cạnh việc đưa vào vận hành Trung tâm Hành chính mới tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP sẽ tận dụng mạng lưới trụ sở truyền thống hiện có bằng cách giữ nguyên khung vỏ kiến trúc nhưng nâng cấp “hệ điều hành” kỹ thuật bên trong thông qua công nghệ IoT.

Đề án do Sở nội vụ đưa ra được chia thành 3 giai đoạn thực hiện. Trong đó, giai đoạn 1 (2026 - 2027), TP tập trung ban hành khung pháp lý quy chế làm việc linh hoạt, bộ chỉ số KPI số và lắp đặt hệ thống Kiosk tự phục vụ 24/7 tại khu dân cư.

Giai đoạn 2 (2028 - 2029), áp dụng cơ chế làm việc tại nhà luân phiên cho ít nhất 30% vị trí tham mưu, nội nghiệp; vận hành Kho dữ liệu dùng chung sống 100%.

Giai đoạn 3 (từ 2030 trở đi), bộ máy hành chính vận hành thông suốt hoàn toàn trên môi trường số phi địa giới hành chính vật lý; 100% quyết định chỉ đạo điều hành của lãnh đạo TP được hỗ trợ bởi hệ thống phân tích dữ liệu lớn và AI.