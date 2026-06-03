Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì làm việc về Đề án Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương 03/06/2026 15:07

(PLO)- Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển trong kỷ nguyên mới phải mang tính tích hợp, kết nối và định hình mô hình xã hội Việt Nam trong thời kỳ mới.

Sáng 3-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Đề án sẽ được trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tên gọi của Nghị quyết cần ngắn gọn, bám sát các yêu cầu của văn kiện Đại hội XIV của Đảng và những yêu cầu phát triển mới trong xây dựng và quản trị một xã hội hiện đại theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa và sự phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý phải xây dựng một xã hội hiện đại, là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; chủ động tiếp thu tinh hoa văn minh của nhân loại, các thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến. Đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển đất nước.

Phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người, nâng cao đời sống tinh thần, củng cố niềm tin xã hội và hạnh phúc của nhân dân, không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn.

Ông cũng nhấn mạnh việc phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, không đánh đổi trật tự kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Xây dựng con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật và kỉ cương là trụ cột, xây dựng xã hội văn minh xã hội chủ nghĩa, trước hết là xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng, có nhân cách, có văn hóa, có ý thức công dân, có tinh thần trách nhiệm và có năng lực thích ứng với xã hội hiện đại.

Cùng đó là kết hợp chặt chẽ giữa đức trị và pháp trị, giữa xây và chống, giữa giáo dục, thuyết phục với kỷ luật, kỷ cương và thượng tôn pháp luật...

“Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo để mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn có cơ hội phát triển và được thụ hưởng công bằng” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Ông cũng nêu rõ thành quả của phát triển cần kết hợp chặt chẽ sự phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là một đột phá chiến lược. Do vậy, phát triển càng nhanh thì càng phải quản trị xã hội tốt hơn, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội.

Ông yêu cầu rà soát lại hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu theo hướng chiến lược hơn, tập trung vào những mục tiêu phản ánh trực tiếp đến chất lượng xã hội, chất lượng quản trị, mức độ an toàn, niềm tin, hạnh phúc và chất lượng sống của người dân; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp theo hướng tập trung, nổi bật hơn. Rà soát kỹ nội dung văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tránh trùng lặp, chồng chéo.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là nghị quyết về xây dựng xã hội trong giai đoạn mới. Nghị quyết này phải mang tính tích hợp, kết nối và định hình mô hình xã hội Việt Nam trong thời kỳ mới; làm rõ những giá trị chuẩn mực và những yêu cầu tổng thể mà toàn hệ thống chính trị phải hướng tới trong quá trình xây dựng xã hội văn minh, xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quyết tâm xây dựng nghị quyết với tư duy mới, tầm nhìn xa, nội dung sâu và giải pháp khả thi, có tính hành động cao.

Nghị quyết không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề xã hội trước mắt mà sâu xa hơn là định hình mô hình xã hội Việt Nam trong kỷ nguyên mới, mục tiêu định hướng là phát triển xã hội chủ nghĩa. Đây chính là nền tảng xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm của đất nước.