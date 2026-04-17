Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN từ Văn kiện Đại hội XIV - Bài 2: Chìa khóa mở ra kỷ nguyên phát triển bền vững 17/04/2026 05:50

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Cao Vũ Minh, Trưởng bộ môn Luật hành chính - nhà nước, khoa Luật Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng cải cách thể chế với trọng tâm là nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, tăng cường kỷ luật, kiểm soát quyền lực và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng sẽ củng cố niềm tin thể chế, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Vai trò nền móng của thể chế

. Phóng viên: Thưa PGS, Đại hội XIV được xem là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong bối cảnh đó, ông nhìn nhận như thế nào về vai trò của cải cách thể chế?

+ PGS-TS Cao Vũ Minh: Văn kiện Đại hội XIV xác định rõ yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, trong đó cải cách thể chế được đặt ở vị trí trung tâm, giữ vai trò đột phá, mang tính nền tảng để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Cải cách thể chế không chỉ là yêu cầu cải cách quản lý, mà là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với năng lực phát triển, sức cạnh tranh và bản lĩnh tự chủ của nền kinh tế quốc gia.

Việc đặt thể chế ở vị trí trung tâm của tư duy phát triển chính là sự khẳng định vai trò nền móng của thể chế đối với mọi đột phá chiến lược khác. Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, coi đây là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực quản trị quốc gia và hiệu quả tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI là kỳ họp tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu XIV của Đảng, tạo nền tảng pháp lý, thể chế và chính sách để đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới. Ảnh: QH

. Một điểm mới đáng chú ý trong Văn kiện Đại hội XIV là cách tiếp cận về thể chế. Ông có thể phân tích rõ hơn?

+ Điểm đổi mới có ý nghĩa phương pháp luận sâu sắc là Văn kiện Đại hội XIV không tiếp cận thể chế thuần túy chỉ từ góc độ xây dựng pháp luật, mà chuyển mạnh trọng tâm sang chất lượng tổ chức thực hiện pháp luật, coi đây là thước đo thực chất của Nhà nước pháp quyền XHCN. Điều này có nghĩa là thay vì chỉ chú trọng “luật được viết như thế nào”, chúng ta quan tâm nhiều hơn đến “luật được thực hiện ra sao”.

Như vậy, chính chất lượng của việc thực hiện pháp luật mới là trọng tâm tạo ra sự khác biệt căn bản giữa thể chế tồn tại trên văn bản với thể chế vận hành hiệu quả trong thực tiễn. Cách tiếp cận này thể hiện sự phát triển trong tư duy lý luận của Đảng, đồng thời thể hiện quan điểm xuyên suốt là thể chế chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi pháp luật được tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán và đi vào đời sống một cách thực chất.

Hoàn thiện thể chế phát triển Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 41 ngày 14-3-2026 về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đối với công tác xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, Chính phủ đặt ra hàng loạt nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, khả thi, thống nhất, công bằng, dân chủ, minh bạch, dễ tiếp cận, kiến tạo phát triển và hội nhập quốc tế; bảo đảm hệ thống pháp luật có cấu trúc hợp lý và tính ổn định tương đối, có khả năng dự báo được, đồng thời có độ mở phù hợp với yêu cầu thực tiễn; bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân. Đặc biệt, Chính phủ cũng đặt ra nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung các luật quan trọng để hoàn thiện thể chế phát triển.

. Để hiện thực hóa chỉ đạo “lấy thực thi làm thước đo” theo định hướng trên, cải cách thể chế cần dựa trên những trụ cột nào và nó có vai trò ra sao trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN?

+ Trước hết là tuân thủ kỷ luật trong thực hiện pháp luật. Kỷ luật là nền tảng cốt lõi tạo nên văn minh xã hội và bảo đảm an toàn, trật tự, giúp kiểm soát hành vi, nâng cao trách nhiệm cá nhân và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Việc tuân thủ kỷ luật giúp giảm thiểu rủi ro, xung đột, từ đó xây dựng môi trường sống, làm việc an toàn, hiệu quả. Một xã hội có trật tự, kỷ cương, tuân thủ pháp luật nghiêm minh là một xã hội thượng tôn pháp luật. Một xã hội thượng tôn pháp luật sẽ tạo sự an toàn cho người dân và nhà đầu tư. Như vậy, kỷ luật và hệ quả tất yếu là trật tự không kìm hãm sự phát triển mà tạo ra hành lang an toàn cho sự sáng tạo.

Thứ hai, song hành với xây dựng Nhà nước pháp quyền là chống tham nhũng. Tham nhũng là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực xây dựng cũng như thực thi chính sách.

Phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng diễn ra sáng ngày 20-1 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Chống tham nhũng: Củng cố niềm tin và nguồn lực

. Như ông đề cập, khi xây dựng Nhà nước pháp quyền, mối quan hệ giữa chống tham nhũng và tăng trưởng kinh tế được đặc biệt quan tâm. Bài toán này được đặt ra như thế nào trong giai đoạn tới?

+ Cộng đồng thế giới đã chỉ ra rằng với mức tăng 1% của tham nhũng, tăng trưởng kinh tế giảm khoảng 0,2%. Do đó, Việt Nam muốn đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, từ đó hướng tới trở thành nước phát triển vào năm 2045 thì điều kiện tiên quyết là phải quyết liệt chống tham nhũng.

Trong bảng xếp hạng CPI (chỉ số cảm nhận tham nhũng) của 180 quốc gia và vùng lãnh thổ thì Việt Nam đã tăng 10 bậc, từ xếp hạng thứ 87 vào năm 2021 lên 77 vào năm 2022. Điều này cho thấy sự quyết tâm chống tham nhũng của Việt Nam. Sau đó có suy giảm nhẹ nhưng một tín hiệu đáng mừng là năm 2025, chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2025 của Việt Nam đã tăng trở lại khi đạt 41 điểm.

Con số này không phải đột phá nhưng nó chặn được đà của tham nhũng. Trong bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá là đang đình trệ tiến trình chống tham nhũng, việc giữ được sự phục hồi là tín hiệu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, CPI không phải bảng thành tích. Nó là dấu chỉ về mức độ tin tưởng của người dân vào hệ thống công quyền.

Suy cho cùng, chỉ số cảm nhận tham nhũng cũng chỉ là những con số nhưng sự tăng hay giảm của nó ẩn chứa những thông điệp rõ ràng về niềm tin vào thể chế. Khi điểm số thay đổi, điều cần quan tâm không phải là “tăng bao nhiêu điểm”, mà là “niềm tin được củng cố bằng cách nào” và “chính quyền đã có những giải pháp nào nhằm chống tham nhũng một cách hiệu quả”.

. Như vậy, có thể hiểu chống tham nhũng cũng chính là củng cố niềm tin thể chế?

+ Đúng vậy. Chống tham nhũng là củng cố nguồn lực. Khi tham nhũng giảm, niềm tin vào thể chế sẽ tăng lên. Điều này không chỉ giữ vững nguồn lực nội sinh mà còn thu hút được nguồn lực nước ngoài (thu hút đầu tư), từ đó tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Nói cách khác, chống tham nhũng không chỉ là làm trong sạch bộ máy, mà còn là chiến lược phát triển dài hạn cho đất nước.

. Xin cảm ơn ông.

Sự chuyển dịch sang tư duy pháp quyền thực chất . Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh việc tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế. Theo PGS, điều này cần được thực hiện như thế nào? + Đại hội XIV vẫn khẳng định và kiên trì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Chính vì vậy, pháp luật phải phục vụ cho việc giải phóng sức sản xuất, thúc đẩy khoa học công nghệ và nâng cao đời sống nhân dân. Không tô hồng, không lảng tránh, Văn kiện Đại hội XIV nhấn mạnh nhiệm vụ tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn do quy định của pháp luật, coi đây là yêu cầu cấp bách nhằm giải phóng nguồn lực và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Như vậy, tư duy về xây dựng và thi hành pháp luật phải có sự thay đổi. Cụ thể, xây dựng và thi hành pháp luật phải được thay đổi theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển mạnh từ quản lý - kiểm soát sang quản trị - phục vụ, lấy kết quả và tác động thực chất đối với phát triển kinh tế - xã hội làm tiêu chí đánh giá. Bên cạnh đó, việc triển khai thi hành pháp luật cần gắn liền với kiểm soát quyền lực, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách sau khi ban hành đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc, nhất quán và đến cùng. . Ông có thể tổng kết lại ý nghĩa của sự chuyển dịch tư duy lần này? + Việc chuyển trọng tâm từ ban hành pháp luật sang tổ chức thực hiện pháp luật cho thấy sự chuyển dịch căn bản từ tư duy pháp luật hình thức sang tư duy pháp quyền thực chất (chú trọng hiệu quả thực tế). Sự dịch chuyển này tập trung vào tính khả thi, đưa luật vào cuộc sống một cách tự nhiên mà không mất quá nhiều chi phí cho việc triển khai thi hành.