Dự báo thời tiết ngày 3-6: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ chiều tối mưa giông 03/06/2026 07:52

(PLO)- Dự báo thời tiết ngày 3-6, Khu vực Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày có nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 3-6, khu vực Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

TP Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3.

Nam Bộ và TPHCM nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.