Khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và sản phẩm thương mại 06/06/2026 07:00

(PLO)- Làm sao để nghiên cứu khoa học đại học không chỉ dừng lại ở những nghiên cứu lý thuyết, GS.TS Trương Nguyện Thành (Đại học Utah) đã chỉ rõ "nút thắt" trong cơ chế, tư duy và hiến kế mô hình giúp các trường đại học Việt Nam thương mại hóa công nghệ thành công.

Câu chuyện làm sao để các đề tài nghiên cứu khoa học từ giảng đường không chỉ nằm lại trên những trang giấy hay trong các tủ hồ sơ nghiệm thu, mà thực sự bước ra thị trường, trở thành những sản phẩm công nghệ có giá trị thương mại cao, vẫn luôn là một bài toán lớn của giáo dục đại học Việt Nam.

Để có được một góc nhìn sâu sắc, khách quan cả từ thực tế trong nước lẫn kinh nghiệm quốc tế về vấn đề này, trong chương trình nhận định hôm nay GS.TS Trương Nguyện Thành, Đại học Utah đã có những phân tích xác đáng.