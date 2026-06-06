Dự báo thời tiết ngày 6-6: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ chiều tối mưa giông 06/06/2026 06:00

(PLO)- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 6-6, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 6-6, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng.



Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ và TP.HCM có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.