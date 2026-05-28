TP.HCM sơ kết một năm chính quyền 2 cấp: Lấy sự hài lòng của dân làm thước đo 28/05/2026 09:42

(PLO)- Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, áp dụng thủ tục phi địa giới hành chính và tỉ lệ hài lòng đạt trên 96%... là những điểm sáng sau một năm TP.HCM vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Sáng 28-5, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết một năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tham dự hội nghị có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM; cùng thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Hồ sơ đúng hạn đạt trên 99,5%

Báo cáo tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết TP hoàn thành cơ bản việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp TP và cấp xã theo hướng tinh, gọn, mạnh đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Chất lượng cung ứng các dịch vụ công thiết yếu tại cấp xã cơ bản được duy trì ổn định, các lĩnh vực giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường, văn hóa, thể thao, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được bảo đảm phục vụ người dân thường xuyên, liên tục.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, báo cáo tại hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

Ngày 1-7-2025, TP.HCM mới vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với diện tích 6.772,59 km2 , quy mô dân số trên 14 triệu người, với 168 xã phường đặc khu, 173 đảng bộ trực thuộc.

TP.HCM phân cấp, ủy quyền 900 nhiệm vụ của sở, ngành và 108 nhiệm vụ của Ủy ban, chủ tịch UBND TP cho cấp xã chủ động hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Đối với các nhiệm vụ từ TP phân cấp, ủy quyền về cấp xã, bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết phần lớn các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao tính chủ động của cơ sở, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Song song đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ; bố trí, phân công, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ đúng quy trình, tiêu chuẩn; rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và định hướng phát triển của TP.

TP cũng rà soát, đánh giá tình hình đội ngũ cán bộ, ban hành nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo Đề án rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.

Trong đó, tập trung các nhóm giải pháp giải quyết tình trạng bố trí thừa và thiếu công chức tại các vị trí việc làm tại các xã, phường; chủ động xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế theo lộ trình, bảo đảm định mức biên chế theo quy định.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: LÊ THOA

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết TP tăng cường các biện pháp nhằm hỗ trợ các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức biệt phái cán bộ có chuyên môn tại các sở, ngành về thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại cơ sở. Cụ thể là nhiệm vụ đền bù giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch, trật tự xây dựng; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức.

TP hoàn thành việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và những người không còn tiếp tục công tác sau sắp xếp trên địa bàn TP đảm bảo kịp thời đúng quy định.

Về công tác cải cách hành chính, TP.HCM giải quyết khối lượng lớn hồ sơ thủ tục hành chính với tỉ lệ đúng hạn đạt trên 99,5%, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 88%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 96%, 100% văn bản trao đổi dưới dạng điện tử.

Đồng thời, triển khai mô hình “một cửa - một quyết định - một đầu mối chịu trách nhiệm”, với các Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và liên thông, cho phép người dân và doanh nghiệp nộp, theo dõi và nhận kết quả hồ sơ trực tuyến. Áp dụng giải quyết hồ sơ phi địa giới hành chính, giúp người dân có thể thực hiện thủ tục tại bất kỳ đâu trên địa bàn, không bị giới hạn bởi nơi cư trú; giảm đáng kể thời gian và chi phí, thể hiện sự quyết tâm xây dựng một nền hành chính phục vụ.

Nhiều mô hình thí điểm đã tạo thuận lợi cho người dân như mô hình “Trạm công dân số”, các mô hình ứng dụng công nghệ robot, kiosk thông minh tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công và các khu phố, ấp gần người dân nhất để hoàn thiện, đánh giá hiệu quả và nhân rộng.

Thiếu cán bộ trên lĩnh vực trọng yếu

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhìn nhận hiệu quả hoạt động của chính quyền hai cấp thể hiện rõ qua kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và sáu tháng đầu năm 2026. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, thu ngân sách nhà nước, xây dựng đảng đạt và vượt; bộ mặt đô thị TP, hạ tầng đô thị đổi thay nhanh chóng.

Thường trực Thành ủy TP.HCM chủ trì hội nghị. Ảnh: HÀ THƯ

TP cũng đã triển khai thực hiện một số chính sách mới mang lại hiệu quả thiết thực như tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân, miễn phí xe buýt; triển khai xây dựng, cải tạo công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện ít nhất 200 công trình, dự án trọng điểm chào mừng các kỳ đại hội và ngày lễ lớn, ưu tiên các hạ tầng chiến lược có sức lan tỏa và tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ…

Bà Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn hơn, giảm đầu mối quản lý, giảm cấp trung gian, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, tăng cường tính trực tiếp giữa chính quyền và người dân, tăng tính chủ động và trách nhiệm cho chính quyền cấp xã.

“Thực tiễn triển khai cho thấy phương thức điều hành của TP ngày càng thể hiện rõ tính “hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả - gần dân - sát dân”; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy” - bà Tuyết nói.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Đội ngũ cán bộ vừa thừa vừa thiếu, vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Bà Tuyết cho biết TP thiếu một số lượng cán bộ, công chức, viên chức có kinh nghiệm ở các lĩnh vực trọng yếu như xây dựng Đảng, công nghệ thông tin, tài chính - kế toán, quản lý đất đai, xây dựng - giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục... Đây là một thách thức đối với TP trong thời gian tới.

Ngoài ra, áp lực quá tải tại các địa bàn đông dân cư do khối lượng công việc tăng nhanh trong điều kiện khung biên chế theo quy định, chưa phù hợp với quy mô dân số, diện tích, tính chất địa bàn.

Thời gian tới, TP.HCM tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, trong đó ưu tiên bổ sung nhân sự chuyên môn sâu cho các lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính - kế toán, đất đai, xây dựng, y tế, nông nghiệp, môi trường.

Đồng thời, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, người có tài năng trong hoạt động công vụ để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao.