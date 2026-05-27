Dùng xăng đốt vợ cũ rồi nhảy sông tự tử do ghen tuông 27/05/2026 10:01

(PLO)- Người đàn ông ở Huế dùng xăng đốt vợ cũ khiến nạn nhân bị bỏng nặng rồi nhảy xuống sông tự tử.

​Ngày 27-5, Công an phường Phú Xuân (TP Huế) đang phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra làm rõ vụ việc người đàn ông dùng xăng đốt vợ cũ khiến nạn nhân bị bỏng nặng rồi nhảy xuống sông tự tử.

​Theo đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 26-5, Nguyễn Văn Tú (37 tuổi, ngụ phường Phú Xuân, TP Huế) dùng xăng đốt vợ cũ đã ly hôn từ năm 2025 là chị TTNL (38 tuổi).

Vụ việc xảy ra khiến chị L bị cháy toàn thân, được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

​Sau khi gây án, Tú nhảy xuống sông ở cầu chợ Dinh tự tử nhưng được lực lượng Công an TP Huế tiếp cận đưa lên bờ và được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trên cơ thể Tú có một số vết bỏng do xăng gây ra, hiện người này vẫn tỉnh táo và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Tú ghen tuông.

​Công an phường Phú Xuân đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Huế, phối hợp cùng cơ quan liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.