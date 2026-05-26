Công an mật phục xuyên đêm, bắt gọn 'cẩu tặc' 26/05/2026 10:17

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đã chia làm nhiều tổ công tác mật phục trong đêm, bắt được nghi phạm trộm chó.

Ngày 26-5, thông tin từ Công an xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa mật phục, bắt được một nghi phạm trộm cắp chó.

Con chó bị bắt liên quan vụ việc. Ảnh: C.A

Nghi phạm trộm chó vừa bị bắt là Nguyễn Văn Nở (44 tuổi, ngụ phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, đêm 23-5, Công an xã Ea Ning triển khai nhiều tổ công tác tiến hành mật phục, nhằm đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn xã.

Đến khoảng 0 giờ 55 ngày 24-5, Công an xã Ea Ning phát hiện hai người đàn ông đến địa bàn thôn 24, xã Ea Ning trộm chó nên lập tức truy bắt.

Tổ công tác nhanh chóng áp sát, bắt được một người, một người khác lợi dụng bóng đêm đã tẩu thoát.

Nghi phạm Nở tại công an. Ảnh: C.A

Tại hiện trường, công an thu giữ một chiếc xe máy, một bao xác rắn bên trong đựng hai con chó còn sống, miệng bị cuốn băng keo cùng nhiều đồ vật sử dụng để bắt trộm chó.

Công an nhanh chóng làm rõ người bị bắt là Nguyễn Văn Nở. Tại công an, bước đầu ông Nở khai nhận, khoảng 21 giờ ngày 23-5 cùng một người tên T (ngụ tỉnh Đắk Lắk) rủ nhau đi trộm chó về bán lấy tiền tiêu xài.

Cả hai đã chuẩn bị kích điện, đèn pin, băng keo… rồi điều khiển xe máy đi trộm chó. Trong đêm, cả hai đã bắt được hai con chó tại xã Ea Ktur và Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk.

Một số tang vật liên quan vụ việc. Ảnh: C.A

Sau đó Nở và T tiếp tục đi đến địa phận thôn 24, xã Ea Ning để bắt trộm chó thì bị Công an xã Ea Ning bắt giữ.

Công an xã Ea Ning đang tìm bị hại và làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.