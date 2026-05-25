Khởi tố thêm 3 bị can vụ quán bar Revo về hành vi trốn thuế 25/05/2026 21:36

(PLO)- Từ quá trình mở rộng điều tra vụ án ma túy xảy ra tại quán bar Revo, Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố thêm 3 bị can để điều tra về hành vi trốn thuế với số tiền bước đầu xác định hơn 2,9 tỉ đồng.

Ngày 24-5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Tuấn Vũ, Mai Quý Dương và Lê Ngọc Anh để điều tra về tội “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, quán bar Revo tại số 15-15A Lý Tự Trọng có pháp nhân là Công ty Mai Group. Dù không đứng tên đại diện pháp luật, Đặng Tuấn Vũ được xác định là người trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vũ thuê Mai Quý Dương đứng tên đại diện pháp luật và giao Lê Ngọc Anh phụ trách kế toán, kê khai thuế.

Các bị can bị khởi tố.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong năm 2025, doanh thu thực tế của quán bar Revo đạt hơn 41 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ xuất hóa đơn và kê khai doanh thu hơn 6 tỉ đồng. Phần còn lại hơn 35 tỉ đồng được xác định không xuất hóa đơn, không hạch toán vào sổ sách nhằm mục đích trốn thuế.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định hành vi này gây thất thu hơn 2,9 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Ngày 22-5-2026, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Tuấn Vũ và Mai Quý Dương; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Anh. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát phê chuẩn.

Trước đó, từ việc kiểm tra quán bar Revo, Công an TP.HCM đã khởi tố 50 đối tượng liên quan các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.