Người đàn ông ở xã Củ Chi mất liên lạc nhiều ngày sau khi rời nhà bằng xe máy 25/05/2026 09:30

(PLO)- Gia đình một người đàn ông ở xã Củ Chi, TP.HCM, đang rất lo lắng khi ông rời nhà từ sáng 20-5 đến nay vẫn chưa liên lạc được.

Ngày 25-5, chị Đỗ Ngọc Quyên (26 tuổi, ngụ ấp Bến Đò 2, xã Củ Chi, TP.HCM) cho biết đã trình báo Công an xã Củ Chi về việc ba ruột là ông Đỗ Anh Thơ mất liên lạc nhiều ngày nay.

Gia đình đang tìm kiếm ông Thơ nhưng chưa có kết quả. Ảnh: H.TÂM

Theo gia đình, khoảng 6 giờ 35 phút ngày 20-5, ông Thơ rời nhà bằng xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen 59Y2-919.60. Khi đi, ông đội mũ bảo hiểm màu xanh dương, mặc áo thun màu đen và quần thể thao ngắn.

Gia đình cho biết ông Thơ không mang theo giấy tờ tùy thân, điện thoại và chỉ mang theo một ít tiền.

Từ thời điểm rời nhà đến nay, gia đình hoàn toàn không liên lạc được với ông Thơ. Đến ngày 21-5, người thân đã đến Công an xã Củ Chi trình báo vụ việc.

Hình ảnh ông Thơ rời nhà bằng xe máy. Ảnh: H.TÂM

“Gia đình hiện rất lo lắng cho sức khỏe cũng như sự an toàn của ba tôi. Chúng tôi đã tìm kiếm nhiều nơi, liên hệ bạn bè, người thân mà ba tôi có thể tới nhưng vẫn chưa có thông tin” – chị Quyên chia sẻ.

Theo chị Quyên, trước khi rời nhà, ông Thơ vẫn sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Tuy nhiên, thời gian gần đây ông có biểu hiện buồn bã, ít nói nhưng không chia sẻ với người thân.

Gia đình mong người dân nếu phát hiện hoặc biết thông tin liên quan đến ông Đỗ Anh Thơ thì liên hệ số điện thoại 0979.023.743 để hỗ trợ tìm kiếm.