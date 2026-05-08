Tìm thấy nữ hành khách rời tàu rồi mất tích trên đèo Hải Vân 08/05/2026 11:26

(PLO)- Một nữ hành khách quê Hòa Bình bất ngờ rời tàu SE10 khi tàu dừng tại ga Hải Vân Bắc rồi mất liên lạc giữa khu vực rừng núi đèo Hải Vân.

Trưa 6-5, tàu SE10 chạy tuyến Sài Gòn - Hà Nội dừng tránh tàu tại ga Hải Vân Bắc (Thừa Thiên - Huế). Trong lúc tàu dừng, một nữ hành khách trẻ tuổi quê Hòa Bình bất ngờ rời tàu.

Khi tàu đến gần ga Lăng Cô, người thân mới phát hiện hành khách này không còn trên tàu nên báo cho tổ tàu. Theo gia đình, người phụ nữ có dấu hiệu bất ổn tâm lý sau sinh.

Ngay sau đó, tổ tàu thông tin vụ việc đến cơ quan chức năng, đồng thời cử nhân viên hỗ trợ người thân quay lại ga Hải Vân Bắc để tìm kiếm.

Việc tìm kiếm sau đó được triển khai với sự tham gia của công an, biên phòng cùng nhiều công nhân đường sắt khu vực đèo Hải Vân. Các lực lượng chia nhau tìm kiếm tại những khu vực bụi rậm, khe đá và các lối mòn quanh ga.

Nữ hành khách được lực lượng chức năng tìm thấy và bàn giao cho gia đình. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, sau nhiều giờ tìm kiếm trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mọi người vẫn chưa tìm thấy tung tích người phụ nữ. Gia đình sau đó phải tiếp tục hành trình về quê trong tâm trạng lo lắng.

Trong thời gian này, nhân viên đường sắt tiếp tục hỗ trợ gia đình đổi vé tàu, chuẩn bị bữa ăn và giữ liên lạc để cập nhật thông tin tìm kiếm.

Đến sáng 7-5, một nhân viên tuần đường phát hiện người phụ nữ xuất hiện gần khu vực ga Hải Vân Bắc. Thông tin lập tức được báo về đơn vị quản lý đường sắt để huy động thêm lực lượng tìm kiếm.

Nhiều nhân sự được điều động rà soát khu vực rừng núi quanh ga. Một số thiết bị flycam cũng được sử dụng để hỗ trợ tìm kiếm trên địa hình hiểm trở.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy người phụ nữ trong tình trạng đói và mệt sau thời gian dài đi lạc trong rừng.

Sau khi được tìm thấy, người phụ nữ được chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ ăn uống và nghỉ ngơi trước khi bàn giao cho gia đình.

Sáng 8-5, tại trụ sở Công an xã Chân Mây, thị trấn Lăng Cô, Thừa Thiên - Huế gia đình đã được đoàn tụ với người thân sau gần hai ngày mất liên lạc.

Đại diện ngành đường sắt cho biết vụ việc khép lại an toàn nhờ sự phối hợp của nhiều lực lượng và tinh thần trách nhiệm của nhân viên đường sắt khu vực đèo Hải Vân.