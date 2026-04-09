Tìm kiếm người đàn ông nhảy cầu Tân An xuống sông Vàm Cỏ Tây mất tích 09/04/2026 12:35

Đến trưa 9-4, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vẫn đang tổ chức tìm kiếm một người đàn ông nhảy cầu Tân An (tuyến tránh Tân An) xuống sông Vàm Cỏ Tây mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, tại cầu tuyến tránh Tân An thuộc khu phố Thọ Phú 2, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, một người đàn ông đã nhảy xuống sông và mất tích.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều vật dụng cá nhân của nạn nhân còn lại trên cầu, gồm một xe máy biển số 65-B1 212.30, hai điện thoại di động, một đôi dép, một túi đồ và một mũ bảo hiểm. Danh tính nạn nhân được xác định là LQT (32 tuổi, cư trú tại TP Cần Thơ).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự khu vực. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn trên sông.

Đến thời điểm hiện tại, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Công tác tìm kiếm đang được duy trì với sự phối hợp của nhiều lực lượng chức năng nhằm sớm xác định tung tích nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tiến hành điều tra, làm rõ và chưa có kết luận chính thức về động cơ dẫn đến hành vi của nạn nhân.