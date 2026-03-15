Sự cố đá lăn gãy đường ray trên đèo Hải Vân: nhiều chuyến tàu hoãn, hủy 15/03/2026 21:09

(PLO)- Đá lăn trên đèo Hải Vân, làm hư hỏng ray đường sắt khiến nhiều chuyến tàu phải hoãn, hủy.

Tối 15-3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có thông báo về kế hoạch chạy tàu từ 18 giờ cùng ngày do sự cố đá lăn tại đèo Hải Vân thuộc địa phận TP Đà Nẵng.

Theo đó, ngành đường sắt dừng chạy tàu Di sản (HĐ1/2, HĐ3/4) và tàu SE18 vào ngày 16-3. Tàu SE27 xuất phát ga Hà Nội ngày 15-3 đến Huế là ga cuối cùng.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường đá lăn trên đèo Hải Vân. Ảnh: PV

Ngành đường sắt cũng hủy chuyến tàu SE20, SE18 xuất phát ga Đà Nẵng ngày 15-3 đoạn từ Đà Nẵng đến Lăng Cô.

Ngoài ra, ngành tổ chức chuyển tải các tàu SE8, SE6, SE10, SE4, SE2, SE20, SE18, SE7, SE5, SE9, SE3, SE1, SE19 (từ Đà Nẵng đi Lăng Cô).

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo hành khách mua vé tàu SE7, SE5, SE9, SE3, SE1 xuất phát ga Hà Nội ngày 15-3 có ga đến trong đoạn từ Đà Nẵng đến Sài Gòn; tàu SE8, SE6, SE10, SE4, SE2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 15-3 có ga đến trong đoạn từ Đà Nẵng đến Hà Nội được trả lại vé tàu tại nhà ga, không mất phí.

Ngành đường sắt chuyển tải hành khách qua đèo Hải Vân. Ảnh: PV

Trưa 15-3, ông Trần Thiện Cảnh-Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam cũng đã trực tiếp kiểm tra đường ray qua đèo Hải Vân nhằm bàn bạc giải pháp xử lý các sự cố.

Như PLO đã thông tin, ngày 14-3, tàu hàng AH1 máy D18E 604 khi chạy đến km769+850 khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam thuộc địa phận TP Đà Nẵng thì bị trật bánh ba trục đầu máy.

Thanh ray phía bên phải hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy khiến tàu bị kẹt, không thể lưu thông. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do đá trên đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy đường ray.

Do đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn, các tàu khách Bắc - Nam phải chuyển tải khách giữa Đà Nẵng - Lăng Cô, TP Huế. Theo Đội khách vận Ga Đà Nẵng, có bốn đoàn khách phải chuyển tải từ ga Đà Nẵng đi ga Lăng Cô, mỗi tàu có 100 - 150 khách.