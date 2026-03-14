Đường sắt thông tuyến sau sự cố đá lăn gãy đường ray trên đèo Hải Vân 14/03/2026 17:35

(PLO)- Đường sắt Bắc - Nam đoạn qua đèo Hải Vân, Đà Nẵng thông tuyến trở lại sau sự cố đá lăn làm gãy đường ray trên đèo Hải Vân.

Chiều 14-3, Phòng Quản lý an toàn đường sắt II- Cục Đường sắt Việt Nam, cho hay, đường sắt qua đèo Hải Vân đã thông tuyến trở lại sau sự cố đá lăn làm đứt gãy đường ray.

Lực lượng chức năng đã cho thay đoạn ray bị đá va đập cong vẹo, đứt gãy bằng thanh ray mới. Sau sáu tiếng đồng hồ nỗ lực khắc phục, các thanh ray hư hỏng đã thay thế xong. Lúc 14 giờ 05 cùng ngày, tàu đã có thể đi xuyên suốt qua khu vực đèo Hải Vân.

Đoạn ray đường sắt bị đứt gãy sáng 14-3. Ảnh: ĐS

Như PLO đã thông tin, sáng cùng ngày, tàu hàng AH1 máy D18E 604 khi chạy đến km769+850 khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam thuộc địa phận TP Đà Nẵng thì bị trật bánh ba trục đầu máy.

Thanh ray phía bên phải hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy khiến tàu bị kẹt, không thể lưu thông. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do đá trên đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy đường ray.

Do đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn, các tàu khách Bắc - Nam phải chuyển tải khách giữa Đà Nẵng - Lăng Cô, TP Huế. Theo Đội khách vận Ga Đà Nẵng, có bốn đoàn khách phải chuyển tải từ ga Đà Nẵng đi ga Lăng Cô, mỗi tàu có 100 - 150 khách.

Cuối năm 2024, một tàu hàng khi chạy qua đèo Hải Vân cũng gặp sự cố trật bánh khiến nhiều container rơi khỏi tàu. Sự cố khiến đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn gần một ngày.

Đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân thuộc địa phận TP Huế và TP Đà Nẵng dài 19,8 km. Cuối năm 2024, Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất Bộ GTVT, nay là Bộ Xây dựng lập dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Hải Vân giai đoạn 2026 - 2031.

Dự án nhằm cải tạo điểm nghẽn về năng lực thông qua trên khu đoạn chạy tàu từ Vinh đến Nha Trang.