Ngành đường sắt chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về sự cố tàu trật bánh ở Huế 12/10/2024 17:56

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy vừa ký văn bản yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, đầu máy, toa xe để xác định nguyên nhân xảy ra sự cố trật bánh tàu thời gian qua trên tuyến Bắc – Nam, đặc biệt quan qua địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sau khi xác định được nguyên nhân, hai đơn vị trên được giao triển khai phương án xử lý, khắc phục triệt để nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn công trình. Báo cáo Bộ GTVT các nội dung bất cập để được xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng chức năng kiểm tra sự cố tàu trật bánh ở địa phận Thừa Thiên - Huế. Ảnh: CTV

VNR cũng được Bộ GTVT giao thêm nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn chạy tàu, thực hiện công tác bảo trì để duy trì trạng thái kỹ thuật công trình đường sắt được hoạt động bình thường nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn chạy tàu.

VNR chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT trường hợp tiếp tục xảy ra sự cố trật bánh tàu tại khu vực đường sắt đi qua huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Như PLO.VN đưa tin, chỉ trong vòng hơn hai tháng, trên địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế xảy ra sáu vụ tàu trật bánh. Đặc biệt, sáu vị trí tàu trật bánh nằm trong phạm vi chỉ khoảng 30km. Có những vị trí trật bánh nằm cách nhau không xa.

Các sự cố tàu trật bánh không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng làm chậm giờ nhiều đoàn tàu, khiến khách lo lắng.

Lãnh đạo VNR cho biết sự cố tàu trật bánh vừa qua ở tỉnh Thừa Thiên - Huế xảy ra ở nhiều vị trí, không tập trung vào một điểm trên đường sắt. Tính chất mỗi vụ có sự khác nhau nên phải kiểm tra, đánh giá kỹ mọi yếu tố từ đường, toa xe, thiết bị trên đường ray để ngăn ngừa xảy ra trật bánh.

VNR và các đơn vị liên quan hiện đang triển khai nhiều giải pháp để rà soát, ngăn ngừa tàu trật bánh. Trước mắt cho tàu chạy chậm tại những đoạn đường sắt đang sửa chữa.

Thêm vào đó, ngành đường sắt thành lập tổ công tác hiện trường để kiểm tra ngay hiện trạng đường tại những vị trí xung yếu sau mỗi chuyến tàu chạy qua; tổ chức sửa chữa xử lý ngay tại chỗ nếu phát sinh bất thường.