TP Cần Thơ tổng rà soát, xử lý vi phạm về môi trường 03/04/2025 17:52

(PLO)- Công an TP Cần Thơ được giao nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành Chỉ thị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP".

Ngày 3-4 ông Trương Cảnh Tuyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký ban hành Công văn yêu cầu các Sở ngành, các địa phương thực hiện cao điểm tổng rà soát, đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và tham mưu giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm, khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP (đợt cao điểm).

TP Cần Thơ thực hiện cao điểm tổng rà soát, đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và tham mưu giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm, khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP. Ảnh: CHÂU ANH

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Công an TP tăng cường chỉ đạo Công an các đơn vị và Công an cấp xã triển khai đồng bộ các mặt công tác, biện pháp nghiệp vụ để tổ chức thực hiện hiệu quả đợt cao điểm. Trong đó, tập trung tham mưu giải quyết triệt để các cơ sở, khu vực, địa bàn trọng điểm gây ô nhiễm môi trường và các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn TP.

Cạnh đó, phối hợp với các Sở ngành liên quan rà soát, thống kê, phân loại, đánh giá mức độ ô nhiễm, không để sót, lọt các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Từ đó, kiến nghị, đề xuất khắc phục những sơ hở, thiếu sót, vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật và công tác quản lý của cơ quan chức năng các cấp trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

“Căn cứ quy định, tình hình thực tế của TP, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành Chỉ thị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP" - Công văn của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nêu.

Trong Công văn, người đứng đầu UBND TP Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan và các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, hoạt động bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý. Cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường, thẩm định cấp giấy phép môi trường; phòng ngừa, ứng phó biến đổi khí hậu, sự cố môi trường…

Ngoài ra, tổ chức quản lý, kiểm soát nguồn thải, nguồn ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn… Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật các hành vi gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP.

Mặt khác, rà soát, thống kê, phân loại, đánh giá mức độ ô nhiễm, không để sót, lọt các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất khắc phục những sơ hở, thiếu sót, vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật và công tác quản lý của chính quyền, cơ quan chức năng các cấp trong công tác bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng giao Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác rà soát, đấu tranh xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng hóa chất. Đặc biệt là hóa chất nguy hiểm, độc hại, nhất là Xyanua.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng quản lý chặt chẽ các dự án, công trình xây dựng quy mô lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo các công trình xây dựng mới tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.