TP.HCM kiến nghị Bộ NN&MT hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xử lý ô nhiễm môi trường 03/12/2025 20:20

UBND TP.HCM vừa có văn bản đề xuất Bộ NN&MT hỗ trợ 10.000 tỉ đồng từ nguồn vốn biến đổi khí hậu, môi trường giai đoạn 2026 - 2030 cho đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.HCM, giai đoạn 2025 - 2030.

Theo UBND TP.HCM, hiện nay, TP.HCM còn tồn tại nhiều căn nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch. Phần lớn những căn nhà này tập trung tại các lưu vực chịu áp lực thoát nước lớn.

Tình trạng này dẫn đến nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, cứu nạn, cứu hộ, sạt lở, cản trở dòng chảy, gia tăng ngập úng. Đồng thời gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và chất lượng sống của người dân; tạo áp lực lớn cho hệ thống thoát nước của TP.

TP.HCM kiến nghị Bộ NN&MT hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xử lý ô nhiễm môi trường. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra mục tiêu đến cuối năm 2030, phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh, rạch trên địa bàn TP (khoảng 20.000 căn).

Theo đó, TP.HCM đã phê duyệt Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà trên, ven sông, ven kênh, rạch trên địa bàn TP giai đoạn 2025 - 2030 và Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch trên địa bàn quận 8 (cũ) nay là ba phường: Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định.

Mục tiêu của đề án là nạo vét, khơi thông kênh rạch, chống sạt lở, xây dựng hệ thống đường, kè ven kênh, chỉnh trang đô thị, cải tạo làm sạch môi trường đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường nước và không khí, đầu tư xây dựng công viên cây xanh và không gian công cộng. Tổng nhu cầu nguồn vốn thực hiện hai Đề án là 105.000 tỉ đồng.

UBND TPHCM cho rằng, công tác chỉnh trang đô thị, di dời và bố trí tái định cư đối với nhà trên và ven sông, kênh, rạch cần nguồn lực rất lớn, nhất là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm tỷ trọng chủ yếu, khả năng cân đối của ngân sách TP trước mắt rất khó khăn.

Trong khi đó, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, tỉnh ủy Bình Dương và tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), theo Thông báo kết luận số 235-TB/VPTW ngày 24-6, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: “Cần phải đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, tốc độ nhanh hơn nữa để xóa nhà tạm trên và ven sông, kênh rạch...”.

Vì vậy, để thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và triển khai hiệu quả đề án, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ NN&MT quan tâm, xem xét hỗ trợ thêm từ nguồn vốn ngân sách trung ương về biến đổi khí hậu, xử lý ô nhiễm môi trường do Bộ quản lý cho TP.HCM với số tiền 10.000 tỉ đồng.