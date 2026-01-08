Nhà ga tàu điện Cát Linh - Hà Đông loang lổ, Hanoi Metro nói gì? 08/01/2026 10:24

Ngày 8-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), cho biết dự án tàu điện Cát Linh - Hà Đông được khởi công năm 2008 và đưa vào khai thác hơn 4 năm qua. Trong suốt quá trình vận hành, đơn vị luôn thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên và đột xuất.

Về tình trạng bong tróc lớp sơn trên hệ thống thép mái nhà ga, đại diện Hanoi Metro cho rằng nguyên nhân do công trình được hình thành từ lâu, trước cả thời điểm vận hành, cộng thêm thời tiết khắc nghiệt ở nước ta. Hiện đơn vị đang trình cấp có thẩm quyền để tổ chức sơn sửa trong thời gian sớm nhất.

Hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại nhà ga Hà Đông. Ảnh: V.LONG

Cũng theo đại diện Hanoi Metro, việc sơn sửa hệ thống vòm thép nhà ga là hạng mục lớn. Không thể sửa lẻ từng vị trí bong tróc mà phải lập kế hoạch sửa chữa tổng thể toàn tuyến. Quá trình này còn phải thực hiện đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công nên mất nhiều thời gian.

Thêm vào đó, đại diện Hanoi Metro cũng khẳng định các vết bong tróc sơn không ảnh hưởng đến chất lượng kết cấu thép. Lớp chống cháy bên trong vẫn đảm bảo, không bị hư hại. Việc vận hành, chạy tàu trên tuyến vẫn an toàn, ổn định. Hạn chế chủ yếu là ảnh hưởng đến mỹ quan nhà ga.

Ngoài ra, Hanoi Metro cho biết thời gian qua đơn vị bảo trì cũng đã phát hiện và xoá các hình ảnh vẽ bẩn tại các nhà ga. Các vị trí bị vẽ bẩn tập trung ở lối đi lên ga và khu vực công cộng.

Dự kiến Hà Nội Metro sẽ khắc phục các vết bong tróc này trong thời gian tới. Ảnh: V.LONG

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản chung, không vẽ bậy, không làm hư hỏng công trình, gây mất mỹ quan đô thị.

Trước đó, phóng viên ghi nhận tại nhiều nhà ga trên tuyến Cát Linh - Hà Đông như Hà Đông, Văn Quán, Phùng Khoang, lớp sơn trên hệ thống mái che bị bong tróc, phai màu. Nhiều mảng sơn bị rộp, tróc thành từng mảng lớn, tạo thành các vệt loang lổ.

Đáng chú ý, tại một số nhà ga, mảng sơn trên mái bong rơi xuống khu vực bên dưới. Khu vực thang cuốn lên nhà ga xuất hiện nhiều vết vẽ bẩn, nham nhở. Dù không ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành tàu, hình ảnh này vẫn gây mất mỹ quan và tạo tâm lý lo ngại cho hành khách khi sử dụng dịch vụ.