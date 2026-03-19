TP.HCM nghiên cứu cải tạo vòng xoay Điện Biên Phủ để giảm ùn tắc 19/03/2026 16:14

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM cho biết các đơn vị liên quan đang nghiên cứu phương án cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ để phù hợp thực tế.

Chiều 19-3, Ban Tuyên giáo và Thành ủy TP.HCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghiên cứu cải tạo vòng xoay Điện Biên Phủ

Tại họp báo, ông Lý Thanh Long, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TP.HCM, thông tin về tình trạng ùn tắc giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ (khu vực Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm), phường Tân Định.

Ông Lý Thanh Long, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Long, giao thông tại khu vực này đã quá tải, thường xuyên ùn xe trong vòng xoay do lượng xe lưu thông liên tục vào giao lộ. Thời gian qua, Sở Xây dựng đã triển khai bố trí đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Cửu Vân để giữ lượng xe tránh việc lưu thông quá nhanh về vòng xoay Điện Biên Biên Phủ và Hàng Xanh gây quá tải tại vòng xoay. Đồng thời, đảo chiều tổ chức giao thông trên đường Mai Thị Lựu.

Tuy nhiên, việc ùn ứ giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ vẫn thường xảy ra vào giờ cao điểm. “Vì vậy, việc nghiên cứu tổ chức giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ là thực sự cần thiết” – ông Long nói.

Theo ông Lý Thanh Long, trước mắt, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Công an TP và các đơn vị liên quan triển khai một số giải pháp nhằm điều tiết lưu lượng giao thông phù hợp thông qua việc điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao như Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ - Nguyễn Cửu Vân, Nguyễn Bỉnh Khiêm – Nguyễn Văn Thủ. Kịp thời cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực trên các bảng quảng cáo xung quanh khu vực để người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

“Trong thời gian tới, cần thực hiện nghiên cứu cải tạo vòng xoay Điện Biên Phủ và điều chỉnh lại tổ chức giao thông cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế” – ông Long nói.

Vòng xoay Điện Biên Phủ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Đáng chú ý, Sở Xây dựng đã giao cho Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật chủ trì phối hợp với Công an TP, các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất phương án cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình giao thông thực tế.

Ông Lý Thanh Long nhấn mạnh phương án tháo dỡ vòng xoay kết hợp lắp đặt đèn tín hiệu giao thông chỉ là một trong những giải pháp đang nghiên cứu.

Ngoài ra, còn có những giải pháp như: điều chỉnh kích thước vòng xoay, giữ một phần phòng xoay và tạo làn đường dừng chờ rẽ trái bên trong phạm vi vòng xoay, tổ chức lại chiều lưu thông một số đoạn đường tại khu vực, kết nối đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ kế cận để tạo “làn sóng xanh”,… nhằm hạn chế tác động đến giao thông tại các giao lộ kế cận.

Ông Long thông tin dự kiến báo cáo đề xuất phương án trong tháng 4-2026.

Đối với cụm đồng hồ tại vòng xoay Điện Biên Phủ, Chánh Văn Phòng Sở Xây dựng cho biết cụm đồng hồ do đơn vị doanh nghiệp tư nhân tài trợ không hoàn lại. Việc bố trí hay thu hồi cụm đồng hồ này sẽ căn cứ vào phương án cải tạo thiết kế nút giao theo đúng tiêu chuẩn thiết kế và các quy định hiện hành.

Xây dựng 9 cầu vượt thép

Cũng tại họp báo, ông Lý Thanh Long, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về các giải pháp kéo giảm ùn tắc giao thông trong thời gian tới.

Theo đó, trong giai đoạn 2026-2027, TP.HCM sẽ hoàn thành 48 dự án đã có chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2026 – 2027; 15 dự án cấp bách sử dụng vốn đầu tư công giải quyết ùn tắc giao thông (trong đó có 9 cầu vượt thép); khởi công 114 dự án trong giai đoạn 2026 – 2027 và hoàn thành đưa vào sử dụng trước năm 2030.

Song song đó, triển khai thực hiện 15 công trình cấp bách từ nguồn vốn chi thường xuyên để kéo giảm ùn tắc giao thông trong thời gian chờ thực hiện đầu tư xây dựng nút giao hoàn chỉnh theo quy hoạch.

Báo cáo đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương thực hiện theo hình thức cấp bách và cho phép áp dụng các cơ chế đặc thù (chỉ định thầu/lựa chọn nhà thầu đặc biệt, thực hiện các thủ tục đồng thời trong quá trình lập dự án đầu tư, điều chỉnh quy hoạch cục bộ,…) đối với 15 dự án cấp bách sử dụng vốn đầu tư công và 15 dự án sử dụng vốn chi thường xuyên để khởi công, hoàn thành ngay trong giai đoạn 2026 - 2027.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông kết nối giữa khu vực trung tâm TP và sân bay Long Thành, gồm: nút giao An Phú, mở rộng đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Ngoài ra, khởi công, hoàn thành 7 dự án phục vụ vận tải đường bộ trong giai đoạn 2026 – 2028; phát triển 5 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy trong giai đoạn 2026 – 2027 để chia sẻ áp lực giao thông đường bộ.

Về tổ chức giao thông, TP.HCM sẽ thường xuyên rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông linh hoạt, khoa học, phù hợp tình hình thực tế như đóng một số giao lộ lân cận và tạo nút giao trung gian, giảm bớt làn xe ô tô để tăng làn xe hỗn hợp, phân làn đường linh hoạt theo thời gian,...

Về điều khiển giao thông, TP sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư hệ thống điều khiển giao thông linh hoạt các trục giao thông chính trên địa bàn TP; kết nối hệ thống đèn tín hiệu giao thông bên trong Vành đai 2 về Trung tâm; nâng cấp, mở rộng trung tâm giám sát và điều khiển giao thông thông minh; mở rộng mô hình điều khiển giao thông theo mạng lưới;...

Về kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, ông Lý Thanh Long cho biết sẽ nghiên cứu hạn chế lưu thông một số loại phương tiện trên một số tuyến đường trong khoảng thời gian nhất định. Xây dựng bãi giữ xe tại các ga đầu mối, khu vực cửa ngõ,... để người dân gửi xe chuyển sang sử dụng giao thông công cộng.

Bên cạnh đó, mở rộng trạm xe đạp kết nối các nhà ga Metro, điểm dừng xe buýt, bến xe; xây dựng làn đường dành riêng cho xe đạp. Triển khai các tuyến phố đi bộ khu vực trung tâm TP (Đồng Khởi, Lê Lợi, bến Bạch Đằng...) để hạn chế xe cơ giới.