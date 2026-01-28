TOD Hàng Xanh sẽ giải quyết triệt để vấn đề kẹt xe, ngập nước 28/01/2026 18:17

(PLO)- Dự án TOD Hàng Xanh được kỳ vọng giải quyết tình trạng kẹt xe, ngập nước tồn tại thời gian qua.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa có đề xuất liên quan ý tưởng phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng tại khu vực Hàng Xanh (dự án TOD Hàng Xanh).

Theo CII, thực hiện theo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM, Công ty CII đã phối hợp cùng Công ty TNHH Arup Việt Nam (Tư Vấn Arup) nghiên cứu thiết kế ý tưởng theo mô hình TOD tại khu vực Hàng Xanh.

Dự án TOD Hàng Xanh được kỳ vọng giải quyết triệt để vấn đề kẹt xe, ngập nước. Ảnh: ĐT

Trên cơ sở khung pháp lý hiện hành liên quan đến đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), ngày 28-1- 2026, Công ty CII đã trình UBND TP đề xuất cho phép lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, kết hợp phát triển đô thị theo mô hình TOD Hàng Xanh.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án TOD Hàng Xanh khoảng 486.622 tỉ đồng bao gồm các hạng mục chính: Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đa tầng và ứng vốn giải phóng mặt bằng, qua đó giải quyết triệt để vấn đề kẹt xe, ngập nước tại khu vực.

Bên cạnh đó là tái thiết đô thị bền vững theo mô hình TOD. Công ty CII sẽ lấy giao thông công cộng khối lượng lớn làm trục phát triển. Qua đó tối ưu hóa sử dụng đất và nâng cao hiệu quả khai thác không gian đô thị. Dự kiến dự án TOD sẽ tạo ra khoảng 7,3 triệu m² sàn xây dựng (căn hộ và văn phòng).

Sau khi được TP chấp thuận chủ trương, CII sẽ tiếp tục phối hợp với Tư Vấn Arup và các đơn vị liên quan hoàn thiện nghiên cứu chuyên sâu theo quy định.