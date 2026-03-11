Phú Quốc yêu cầu xử lý vi phạm trật tự đô thị trên đường tỉnh 975 11/03/2026 18:01

(PLO)- UBND đặc khu Phú Quốc vừa yêu cầu các tổ chức, cá nhân khẩn trương tháo dỡ, di dời các công trình chiếm dụng đường đường tỉnh 975 và đất nhà nước quản lý.

UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) vừa ban hành thông báo yêu cầu các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khẩn trương tháo dỡ, di dời công trình xây dựng chiếm dụng đất trên đường tỉnh 975.

Phạm vi xử lý tập trung vào khu vực đất do nhà nước quản lý, đoạn từ cầu C3 đến nút giao Nguyễn Văn Cừ (thuộc khu phố 6 và khu phố 7, phường An Thới).

Đặc khu Phú Quốc ra tối hậu thư xử lý vi phạm trật tự đô thị trên đường tỉnh 975. Ảnh: HOÀNG HỮU

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, đường tỉnh 975 là cửa ngõ giao thông chính, kết nối các khu vực trọng điểm như: Bãi Trường, An Thới. Đặc biệt, đây là tuyến huyết mạch phục vụ hậu cần, di chuyển và đảm bảo an ninh cho các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị APEC 2027. Về lâu dài, tuyến đường này sẽ trở thành trục phát triển đô thị quan trọng, thúc đẩy kinh tế - xã hội cho đặc khu.

Nhằm đảm bảo tiến độ cam kết với Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, thời gian qua, UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về kỷ cương đô thị. Chính quyền cũng yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, khắc phục tình trạng xây dựng trái phép và kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, tuyến đường tỉnh 975 (đoạn từ ngã ba Cửa Lấp đến nút giao Nguyễn Văn Cừ) vẫn còn nhiều trường hợp buôn bán lấn chiếm vỉa hè. Nhiều hộ dân vẫn cất dựng, cơi nới nhà cửa, lều quán, mái che và đặt biển quảng cáo sai quy định, gây cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị.

Từ thực tế đó, UBND đặc khu Phú Quốc yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất hoặc xây dựng công trình tại các vị trí nêu trên có trách nhiệm tự tháo dỡ, di dời, trả lại hiện trạng đất ban đầu. Thời hạn thực hiện là 7 ngày, kể từ ngày 11-3 đến hết ngày 18-3.

"Nếu quá thời gian trên, các tổ chức, hộ gia đình không tự nguyện thực hiện hoặc không liên hệ với cơ quan chức năng để làm việc, UBND đặc khu Phú Quốc sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Mọi khiếu nại về sau sẽ không được xem xét, xử lý" - Thông báo của UBND đặc khu Phú Quốc nêu.