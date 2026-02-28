Đi Phú Quốc, chọn xuất phát từ Hà Tiên hay Rạch Giá? 28/02/2026 11:10

(PLO)- Phú Quốc có hai cảng xuất phát chính từ đất liền: Hà Tiên và Rạch Giá. Nhiều du khách chỉ chọn theo thói quen hoặc nghe người quen mách mà không biết rằng việc chọn sai cảng có thể khiến hành trình mất thêm vài tiếng đồng hồ.

Bài viết này tổng hợp thực tế từ nhiều chuyến đi và phản hồi của du khách để giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp — dựa trên điểm xuất phát, thời gian và nhu cầu cụ thể của mình.

Hà Tiên: Nhanh hơn, nhưng không phải ai cũng tiện

Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc chỉ mất khoảng 1 tiếng 20 phút. Đây là lợi thế rõ ràng nhất, đặc biệt nếu bạn say sóng hoặc đi cùng trẻ nhỏ.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác: Hà Tiên không phải điểm giao thông trung tâm. Nếu bạn xuất phát từ TP.HCM, từ Cần Thơ, hay từ các tỉnh miền Tây khác, để đến được Hà Tiên bạn thường mất thêm 1–2 tiếng so với Rạch Giá. Xe khách cũng ít lựa chọn hơn, giờ chạy không dày như tuyến về Rạch Giá.

Một bạn trong nhóm du lịch bụi chia sẻ: "Mình tưởng đi Hà Tiên cho nhanh, ai dè mất thêm 1 tiếng rưỡi ngồi chờ đổi xe ở ngã ba. Tính ra còn lâu hơn đi từ Rạch Giá".

Hà Tiên phù hợp nhất nếu bạn đang ở Kiên Giang, Cà Mau, hoặc đang có lịch ghé thị xã Hà Tiên trước — nơi này có vài điểm check-in khá đẹp như Mũi Nai, Hòn Phụ Tử.

Rạch Giá: Đông hơn, nhưng tiện cho nhiều người

Rạch Giá là cảng chính, có nhiều chuyến hơn trong ngày, xe khách từ TP.HCM xuống liên tục từ sáng sớm đến tối. Hành trình tàu dài hơn — khoảng 2 tiếng 20 phút — nhưng bù lại bạn dễ sắp xếp lịch trình hơn nhiều.

Điều mình hay nhắc những bạn đi lần đầu: nếu bạn không chắc mình say sóng hay không, hãy chọn đi Phú Quốc từ Rạch Giá chuyến sáng sớm — biển lúc đó thường êm hơn buổi chiều, tàu ít rung lắc hơn.

Nhược điểm của Rạch Giá là cảng đông, có thể hơi lộn xộn nếu bạn không quen. Mùa cao điểm như lễ 30-4 hay hè, việc có vé tàu đúng giờ mình muốn quan trọng hơn rất nhiều so với việc chọn cảng nào.

Lời khuyên từ kinh nghiệm thực tế

Nếu bạn hỏi mình chọn cái nào, mình sẽ hỏi lại: "Bạn xuất phát từ đâu?"

● Từ TP.HCM hoặc miền Tây → chọn Rạch Giá, vừa nhiều chuyến vừa dễ đặt xe.

● Từ Phnom Penh, Châu Đốc, Hà Tiên → chọn Hà Tiên, tiết kiệm đáng kể cả thời gian lẫn tiền xe.

● Đi cùng trẻ nhỏ hoặc người say sóng → ưu tiên Hà Tiên nếu địa lý cho phép.

Một điều nữa mà ít người để ý: đừng để việc chọn cảng làm bạn quên đặt vé sớm. Dù đi từ Hà Tiên hay Rạch Giá, tàu đẹp giờ đẹp thường cháy vé trước vài ngày vào mùa cao điểm — đặc biệt là các chuyến sáng 7–8 giờ.

Chúng tôi thường nhận được tin nhắn kiểu "anh ơi còn vé chuyến 8h sáng mai không" vào đúng buổi tối trước ngày đi. Câu trả lời thường là: không còn, hoặc chỉ còn chỗ không tốt.

Tóm lại: không cảng nào tốt hơn tuyệt đối. Nhưng với hầu hết du khách Việt Nam đi từ phía Nam, Rạch Giá vẫn là lựa chọn thực tế hơn — ít rủi ro về lịch trình, nhiều chuyến để lựa, và đường xe về dễ đặt hơn.

Một số lưu ý nhỏ mà ít ai nhắc đến

Chọn được cảng rồi, nhưng có vài điều thực tế bạn nên biết trước khi đặt vé.

Về thời điểm trong ngày: Dù đi từ Hà Tiên hay Rạch Giá, chuyến sáng sớm luôn là lựa chọn tốt hơn. Biển buổi sáng thường êm, tàu ít rung lắc, và bạn đến Phú Quốc còn đủ thời gian để nhận phòng, nghỉ ngơi rồi đi ăn trưa

Về việc ra và về khác cảng: Một lịch trình khá thú vị mà một số du khách hay áp dụng là đi từ Rạch Giá, về qua Hà Tiên — hoặc ngược lại. Cách này giúp bạn linh hoạt hơn về điểm đến sau khi rời đảo, thay vì phải quay lại đúng nơi xuất phát. Chỉ cần lưu ý đặt vé hai chiều khác nhau và sắp xếp phương tiện đón phù hợp.