ViRFQ – Cầu nối SME nông sản và buyer quốc tế 16/03/2026 14:53

(PLO)- "Tôi có cà phê chất lượng tốt nhưng không biết bán cho ai ở nước ngoài", đây là tâm tư của rất nhiều chủ doanh nghiệp nông sản nhỏ tại Việt Nam. Nền tảng ViRFQ ra đời nhằm giải quyết chính xác vấn đề này.

ViRFQ là gì?

ViRFQ là nền tảng kết nối xuất khẩu trực tuyến, hoạt động theo mô hình RFQ (Request for Quotation). Đơn giản hóa, ViRFQ giống như "chợ đầu mối online" nhưng theo chiều ngược lại: thay vì người bán rao hàng chờ người mua, ở đây người mua (buyer quốc tế) đăng nhu cầu và người bán (doanh nghiệp Việt Nam) gửi báo giá.

Anh Nguyễn Văn Thành, chủ trang trại cà phê tại Đắk Lắk, chia sẻ: "Trước đây muốn xuất khẩu trực tiếp, tôi phải tham gia hội chợ quốc tế tốn hơn 100 triệu đồng một chuyến. Giờ với nền tảng ViRFQ, tôi ngồi ở nhà vẫn nhận được yêu cầu báo giá từ buyer Đức, Ý, Nhật Bản".

ViRFQ - Nền tảng cung cấp yêu cầu báo giá từ người mua quốc tế.

Nền tảng ViRFQ hoạt động như thế nào?

Quy trình sử dụng ViRFQ rất đơn giản, gồm 4 bước:

Bước 1 - Đăng ký: Doanh nghiệp tạo tài khoản miễn phí tại virfq.com, cung cấp thông tin về ngành hàng (cà phê, điều, tiêu, gia vị, trái cây), năng lực sản xuất và các chứng nhận chất lượng nếu có.

Bước 2 - Nhận RFQ: Khi buyer quốc tế đăng nhu cầu mua hàng phù hợp, hệ thống tự động gửi thông báo đến doanh nghiệp qua email và giao diện website.

Bước 3 - Gửi báo giá: Doanh nghiệp xem xét yêu cầu, nếu phù hợp thì gửi báo giá trực tiếp cho buyer. Nền tảng ViRFQ cung cấp template báo giá chuẩn quốc tế để doanh nghiệp dễ dàng sử dụng.

Bước 4 - Kết nối: Buyer xem xét các báo giá, chọn đối tác phù hợp. Hai bên kết nối trực tiếp để đàm phán chi tiết và chốt giao dịch.

Điểm đặc biệt là ViRFQ không can thiệp vào giao dịch thực tế. Nền tảng chỉ đóng vai trò kết nối, mọi thỏa thuận về giá cả, thanh toán, vận chuyển do hai bên tự quyết định.

Lợi ích khi sử dụng nền tảng ViRFQ

Chị Trần Thị Lan, giám đốc công ty chế biến hạt điều tại Bình Phước, cho biết: "Lợi ích lớn nhất là tiết kiệm chi phí. Trước đây tôi mất 15-20% margin khi bán qua thương lái. Giờ giao dịch trực tiếp với buyer qua ViRFQ, tôi giữ được toàn bộ lợi nhuận".

Các lợi ích chính bao gồm: Miễn phí đăng ký và sử dụng. Tiếp cận buyer từ EU, Mỹ, Nhật, Hàn, Trung Đông. Không cần bay nước ngoài tham gia hội chợ tốn kém. Giao dịch trực tiếp, không qua trung gian. Giao diện tiếng Việt dễ sử dụng. Hỗ trợ 24/7.

Nền tảng kết nối xuất khẩu ViRFQ đặc biệt phù hợp với các SME nông sản có sản phẩm chất lượng nhưng thiếu kênh tiếp cận thị trường quốc tế. Dù là hợp tác xã cà phê ở Tây Nguyên, nhà máy điều ở Bình Phước hay doanh nghiệp hồ tiêu ở Gia Lai, tất cả đều có thể sử dụng ViRFQ để tìm buyer quốc tế.

ViRFQ đưa công nghệ số vào ngành xuất khẩu nông sản Việt.

Câu hỏi thường gặp về nền tảng ViRFQ

Nhiều doanh nghiệp thắc mắc về cách sử dụng ViRFQ. Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến:

"ViRFQ có thu phí không?" - Hiện tại ViRFQ miễn phí dùng thử cho doanh nghiệp Việt Nam. Không phí đăng ký, không phí duy trì, không phí khi giao dịch thành công.

"Tôi không rành tiếng Anh có dùng được không?" - ViRFQ có giao diện tiếng Việt và đội ngũ hỗ trợ 24/7 bằng tiếng Việt. Nền tảng cũng cung cấp template báo giá song ngữ để doanh nghiệp dễ dàng sử dụng.

"Làm sao biết buyer có thật không?" - ViRFQ xác minh thông tin buyer trước khi cho phép đăng RFQ. Doanh nghiệp có thể xem thông tin công ty, lịch sử giao dịch của buyer trên nền tảng.

"Nếu giao dịch không thành công thì sao?" - ViRFQ chỉ đóng vai trò kết nối, không can thiệp vào giao dịch thực tế. Mọi thỏa thuận về giá, thanh toán, vận chuyển do hai bên tự quyết định. Doanh nghiệp cần tự đánh giá rủi ro và sử dụng các phương thức thanh toán an toàn như L/C.

Doanh nghiệp nông sản quan tâm có thể đăng ký miễn phí ngay hôm nay tại virfq.com để bắt đầu nhận yêu cầu báo giá từ buyer toàn cầu.