Kỷ nguyên AI trên tai nghe Samsung: Âm thanh đỉnh cao, lọc nhiễu thông minh tối đa 15/04/2026 10:32

(PLO)- Tai nghe Samsung được ra mắt với dòng tai nghe không dây kết hợp AI, mở ra một kỷ nguyên mới cho trải nghiệm âm thanh cá nhân. Bài viết dưới đây sẽ đi sâu vào những cải tiến AI cụ thể trên tai nghe của Samsung, cùng gợi ý các mẫu đáng mua nhất hiện nay.

Những cải tiến AI đột phá trên tai nghe Samsung

Samsung chính thức mở ra kỷ nguyên AI mới trên tai nghe với loạt tính năng đột phá. Dưới đây sẽ là chi tiết cụ thể của các cải tiến.

AI tái tạo âm thanh phục hồi chi tiết trong từng bản nhạc

Một số thế hệ tai nghe Samsung mới được trang bị thuật toán AI Sound Reconstruction, công nghệ được cải tiến sâu hơn trên Buds 3 Pro. Cụ thể, AI sẽ phân tích luồng âm thanh đầu vào theo thời gian thực, nhận diện các dải tần bị suy giảm. Tiếp đó là bổ sung harmonic và chi tiết không gian dựa trên cơ sở dữ liệu âm thanh độ phân giải cao.

Các tính năng AI thông minh trên tai nghe của Samsung.

Tính năng này hoạt động độc lập trên chip xử lý âm thanh tích hợp, không phụ thuộc vào ứng dụng phát nhạc hay nguồn phát. Kết quả là người dùng có thể cảm nhận rõ sự khác biệt khi nghe cùng một bài hát trên tai nghe, giọng hát có độ thoáng và lớp lang rõ ràng hơn.

Lọc nhiễu thông minh

Ngoài ra, công nghệ lọc nhiễu trên tai nghe Samsung mới sử dụng hệ thống Adaptive ANC có sự hỗ trợ của AI. Khác với ANC truyền thống, Adaptive ANC liên tục phân tích âm thanh môi trường xung quanh qua hệ thống micro đa kênh, tự động điều chỉnh cường độ lọc nhiễu phù hợp.

AI đóng vai trò nhận diện đặc trưng của các loại tiếng ồn khác nhau như tiếng máy bay, tiếng xe cộ, tiếng gió,... để áp dụng thuật toán xử lý phù hợp. Chế độ này được kích hoạt tự động khi AI phát hiện luồng khí tác động vào micro, giúp cuộc gọi và trải nghiệm nghe nhạc ngoài trời không bị ảnh hưởng.

Gợi ý các mẫu tai nghe của Samsung tích hợp AI

Vậy nếu muốn trải nghiệm tai nghe tích hợp AI của Samsung, người dùng có thể tham khảo những mẫu nào? Dưới đây là gợi ý một vài mẫu đáng thử:

Tai nghe Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Galaxy Buds 4 Pro là tai nghe không dây cao cấp mới, trang bị hệ thống 2 driver với Woofer và Tweeter lớn hơn 20%. Tai nghe có công nghệ âm thanh gồm Hi-Fi 24-bit/96kHz, bộ khuếch đại kép giúp giảm méo tiếng, cùng khả năng tùy chỉnh âm thanh với bộ chỉnh 9 dải tần.

Về tính năng AI, tai nghe tích hợp Galaxy AI với 3 tính năng: phiên dịch trực tiếp theo thời gian thực, trợ lý giọng nói và thao tác cử chỉ đầu. Ngoài ra, tai nghe có khả năng chống ồn chủ động ANC kết hợp với 360 Audio tạo không gian âm thanh ba chiều.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro được tích hợp nhiều tính năng mới

Thời gian sử dụng đạt tối đa khoảng 7 giờ nếu không bật chống ồn, và 6 giờ khi kích hoạt ANC. Buds 4 Pro sở hữu kết nối Bluetooth 6.1 giúp kết nối nhanh chóng. Người dùng có thể nạp pin qua cả hình thức có dây lẫn không dây. Ngoài ra, tai nghe có hệ thống 6 micro kết hợp DNN sâu để tách giọng nói khỏi tiếng ồn.

Tai nghe Bluetooth True Wireless Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Galaxy Buds 3 Pro là mẫu tai nghe Samsung không dây ra mắt giữa năm 2024, đạt chuẩn kháng nước IP57. Sản phẩm sử dụng hệ thống 2 driver, gồm woofer 11mm và tweeter 6,5mm riêng biệt. Công nghệ âm thanh bao gồm Hi-Fi 24 bit, âm thanh vòm 360° và chống ồn chủ động ANC có khả năng tự động tinh chỉnh.

Sản phẩm gây ấn tượng nhờ công nghệ AI, có thể học thói quen người dùng và tự điều chỉnh chất âm theo từng cá nhân. Thêm vào đó, Adaptive Noise Control giúp nhận diện các loại tiếng ồn, loại bỏ tạp âm nhưng vẫn giữ lại âm thanh cảnh báo quan trọng.

Tai nghe Galaxy Buds 3 Pro thông minh.

Tai nghe có dung lượng pin 515mAh cho thời lượng pin đạt 7 giờ nghe nhạc khi tắt ANC và 6 giờ khi bật ANC. Kết hợp với đó là hộp sạc nâng tổng thời gian lên 30 giờ và 26 giờ tương ứng. Thiết bị hỗ trợ chuẩn Bluetooth v5.4 kết hợp EDR, tương thích sạc không dây Qi và làm việc ổn định trên cả điện thoại iPhone lẫn Android.

Mua tai nghe Samsung ở đâu uy tín?

Tai nghe Samsung với sự tích hợp của AI đang thực sự thay đổi cách người dùng cảm nhận âm thanh mỗi ngày. Từ tái tạo chi tiết trong từng bản nhạc đến lọc nhiễu thông minh biết giữ lại âm thanh cảnh báo quan trọng. Dòng tai nghe không dây như Galaxy Buds 3 Pro hay Buds 4 Pro là những lựa chọn cụ thể để người dùng bước vào kỷ nguyên âm thanh cá nhân hóa này.